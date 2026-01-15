Турецкая сказка или криминальная история: где месяцами пропадала россиянка Дарья Лучкина с 10-летним сыном и что с ними стало в итоге?

15 января 2026, 14:53

Дарья Лучкина с сыном Максимом (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Два месяца, множество постов в соцсетях и переживаний — так семья искала 32-летнюю Дарью Лучкину и ее 10-летнего сына Максима. Все началось 17 октября, когда женщина сказала, что отправляется на корпоратив, и бесследно исчезла. Оказалось, что она тайно улетела с ребенком в Турцию. Что это было — поиски личного счастья или страшный план похищения? И, самое главное, нашлись ли в итоге пропавшие — все подробности в материале «Радио 1».







«Ушла на корпоратив с ребенком»: первое, что насторожило маму Дарьи

«Муж сказал, что ей позвонила какая-то женщина и сказала, что можно с детьми. Максим изначально, когда пришел из школы, не хотел идти, всячески отговаривал маму и хотел остаться дома. <…> Взяли небольшое количество вещей и уехали. Когда я пришла, посмотрела, говорю: «А с чем они уехали-то? Чемоданы все на месте», — вспоминала Ольга Альбертовна в программе «Малахов».

Ольга Альбертовна (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Я побежала в полицию, потому что, действительно, я всю ночь не спала. Пришла в полицию и говорю: «Вы знаете, у меня пропала дочь и внук» <...> Тем более у внука 23 октября день рождения и у нее 27 тоже в этом же месяце, но я написала заявление», — поделилась женщина.

«Перед тем, как в Турцию ехать, она покупала вещи. Когда я спрашивала, даже, примерь, покажи что-то, она ничего мне не показывала. <…> Тех вещей, которые она покупала, их вообще нет. <…> Это телефон Максима. И странно, что он остался дома. Хотя он с ним не расставался никогда», — заметила Ольга.

Портрет пропавшей россиянки: импульсивность и депрессия

«У нее явные признаки были депрессивного состояния. <…> История с телефоном — это история избегания, то есть она сбегала из той реальности в телефон, а вот сейчас как будто <…> уже реальные шаги совершила», — пояснила психолог.

Аннета Орлова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Чтобы вы понимали, я его за 10 лет 10 раз видел. Она запрещала мне с ним общаться и не давала по разным причинам. <...> Ей звонишь — трубки не берет, напишешь — может через два дня ответить, через три, захочет — вообще не ответит. <...> Она сделала загранпаспорта, никто не знал об этом», — отметил он.

Версии исчезновения: от «турецкой сказки» до сексуального рабства

«24 ноября мне скинули статью по поводу татуировки Даши. Ольга Альбертовна сказала, что она в последнее время пыталась ее удалить. По мусульманской религии любые татуировки считаются грехом. Мне сразу пришла мысль, что все-таки она с кем-то могла познакомиться, и кто-то очень психологически правильно знал, как ее вести. Вторая версия для меня самая страшная — это продажа на органы. <…> Приграничные страны с Турцией являются передовиками именно в трансплантации органов. Третья версия, что ее могли увести заниматься проституцией, а ребенка держать как ключ манипуляции».

Ханна Голайтли (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Турция наводнена на сегодняшний день миллионами сирийских беженцев, среди них разный контингент встречается. <…> То есть надо понимать, что большой вопрос, на кого она вышла и с кем контактировала — был ли это турок. Во всяком случае, мне ясно и понятно, что фраза «Познакомиться с кем-то в Стамбуле» — это познакомиться почти что со всем миром или с кем угодно в этом мире», — подчеркнул эксперт.

Юрий Мавашев (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Использование детей в террористических организациях — это действительно так, это очень большая проблема. Они могут быть курьерами, они могут быть живыми контейнерами со взрывчатыми веществами <…> Дети очень высоко ценятся террористическими организациями, потому что ими легче управлять. Кроме того, детей эксплуатируют в принудительном попрошайничестве», — предупредила волонтер в беседе с ведущим Андреем Малаховым.

Вера Грачева (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Видела в метро»: как местные помогли с поисками Дарьи и Максима в Стамбуле

«В субботу мы сели на станции Нишанташи. Это метро. <…> Была девушка, очень похожая на разыскиваемую Дарью, с ней был мужчина. Он был не турок. <…> Я обратила внимание, что девушка выглядела рассеянной. <…> Парень примерно одного роста с ней, кудрявый, брюнет. Тоже молодой мужчина. Они общались шепотом. Я не слышала, о чем они говорили. Это было в районе 6 часов вечера. У нее вообще не менялось выражение лица. Я видела, что она некомфортно себя чувствует. <…> Ребенка не было вообще никакого. Если бы я раньше увидела эту публикацию, я бы так не оставила, я бы хотя бы девушке вопросы задала, вдруг ее удерживают, потому что тут разные бывают случаи», — рассказала Светлана.

Светлана (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Спасение на границе с Сирией и возвращение домой

«По данным турецких правоохранительных органов, гражданка была задержана при попытке пересечения турецко-сирийской границы. <…> Информации по жалобам на здоровье с их стороны нам не поступало», — сообщил третий секретарь Генконсульства России в Стамбуле Андриан Андрианов.