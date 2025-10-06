Приехала на КПП навестить мужа и исчезла в лесу: солдат насиловал жен и матерей своих сослуживцев
Рядовой Игорь Чернат, обаятельный и приветливый человек, скрывал свою темную сторону за маской достойного представителя общества. Обманывая жён сослуживцев, он заманивал их в лес, где совершал ужасные преступления — насиловал и убивал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Трагическая история Евгении НазаровойВ марте 1986 года в военный городок Каменка приехала 20-летняя Евгения Назарова. Она хотела навестить своего мужа, который служил в армии, и ждала его возле КПП. Однако, к сожалению, встретиться с супругом ей не удалось — ей сообщили, что он заболел, и это известие сильно расстроило женщину.
Зловещая встречаДневальный, увидев печальное лицо Назаровой, решил проявить доброту и пустил её на территорию части. Женщина должна была пройти всего 200 метров, но Игорь, заметив её, подбежал и предложил помощь. Чернат взял её сумку и повёл в сторону леса, воспользовавшись моментом, когда дневальный отлучился.
Как только они оказались вдали от части, мужчина стал угрожать женщине, изнасиловал её и убил.
Новые жертвы маньякаНесмотря на активные поиски полиции, Чернат оставался незамеченным. Через три недели он вышел на автобусную остановку, где встретил 45-летнюю Викторию Выгорскую, которая приехала проведать сына. Убийца предложил помощь с сумками. В итоге он завёл жертву в лес и убил. Подобная участь постигла и третью девушку — Елену Иванову.
В то время как в части проводились обыски и вскрывались различные правонарушения, Чернат продолжал оставаться в тени. Один из сослуживцев заметил, как кто-то уводит женщину в лес, но из-за плохого зрения не смог опознать преступника.
Разгадка преступленияОперативники прочесали лес и наткнулись на странные кучи веток. Из-под одной из них торчал палец одной из убитых — так был найден первый труп. Позже обнаружили ещё двух жертв. Единственной уликой стала пуговица от военной формы, которая привела следователей к солдатам части.
Сначала они допросили двух рядовых, которые пытались угнать грузовик. Один из них выдал Игоря Черната. На следующий день маньяк сбежал из казармы.