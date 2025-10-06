Достижения.рф

Приехала на КПП навестить мужа и исчезла в лесу: солдат насиловал жен и матерей своих сослуживцев

Фото: iStock/Sinenkiy

Рядовой Игорь Чернат, обаятельный и приветливый человек, скрывал свою темную сторону за маской достойного представителя общества. Обманывая жён сослуживцев, он заманивал их в лес, где совершал ужасные преступления — насиловал и убивал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Трагическая история Евгении Назаровой

В марте 1986 года в военный городок Каменка приехала 20-летняя Евгения Назарова. Она хотела навестить своего мужа, который служил в армии, и ждала его возле КПП. Однако, к сожалению, встретиться с супругом ей не удалось — ей сообщили, что он заболел, и это известие сильно расстроило женщину.

Зловещая встреча

Дневальный, увидев печальное лицо Назаровой, решил проявить доброту и пустил её на территорию части. Женщина должна была пройти всего 200 метров, но Игорь, заметив её, подбежал и предложил помощь. Чернат взял её сумку и повёл в сторону леса, воспользовавшись моментом, когда дневальный отлучился.

Как только они оказались вдали от части, мужчина стал угрожать женщине, изнасиловал её и убил.

Фото: iStock/Anna Pismenskova

Новые жертвы маньяка

Несмотря на активные поиски полиции, Чернат оставался незамеченным. Через три недели он вышел на автобусную остановку, где встретил 45-летнюю Викторию Выгорскую, которая приехала проведать сына. Убийца предложил помощь с сумками. В итоге он завёл жертву в лес и убил. Подобная участь постигла и третью девушку — Елену Иванову.

В то время как в части проводились обыски и вскрывались различные правонарушения, Чернат продолжал оставаться в тени. Один из сослуживцев заметил, как кто-то уводит женщину в лес, но из-за плохого зрения не смог опознать преступника.

Разгадка преступления

Оперативники прочесали лес и наткнулись на странные кучи веток. Из-под одной из них торчал палец одной из убитых — так был найден первый труп. Позже обнаружили ещё двух жертв. Единственной уликой стала пуговица от военной формы, которая привела следователей к солдатам части.

Фото: iStock/HappyNati

Сначала они допросили двух рядовых, которые пытались угнать грузовик. Один из них выдал Игоря Черната. На следующий день маньяк сбежал из казармы.

Конец Игоря Черната

Целый месяц Чернат скрывался от правоохранителей, объезжая разные города и пытаясь получить помощь от родных и друзей. В конечном итоге он сам пришёл в милицию с признанием. В 1987 году его расстреляли за совершенные преступления.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0