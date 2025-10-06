СК возбудил дело после гибели в ДТП трех подростков в Белгородской области
В Борисовском районе Белгородской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех подростков. Об этом пишет РИА Новости.
В селе Зозули 15-летний водитель не справился с управлением автомобилем, принадлежащим его отцу. Машина врезалась в дерево и забор частного дома.
В результате аварии три несовершеннолетних погибли на месте. Сам водитель и один пассажир получили травмы и были госпитализированы. Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по факту происшествия. Расследование ведут сотрудники Борисовского межрайонного следственного отдела.
Правоохранители уже начали выяснять все обстоятельства случившегося и назначили ряд экспертиз. Прокуратура Белгородской области также организовала проверку, чтобы установить детали аварии и контролировать ход расследования.
Читайте также: