В Петербурге в ТК «Норд» подросток выстрелил из ракетницы в лицо сверстнику

06 октября 2025, 10:26

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Вечером 5 октября в торговом комплексе «Норд» на проспекте Просвещения в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент со стрельбой, в результате которого подросток получил ранение. Об этом сообщает издание «Фонтанка».