В Петербурге в ТК «Норд» подросток выстрелил из ракетницы в лицо сверстнику
Вечером 5 октября в торговом комплексе «Норд» на проспекте Просвещения в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент со стрельбой, в результате которого подросток получил ранение. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Согласно предварительной информации, около 21:00 в фуд-корте ТЦ находилась группа несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет. Один из подростков взял у другого пусковое устройство «Сигнал охотника», зарядил его и произвел выстрел, попав в лицо сверстнику.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Пострадавшим оказался 15-летний ученик лицея, его госпитализировали с ранением лица. Также на месте были задержаны двое других подростков — 14-летний школьник и 15-летний, не посещающий учебное заведение. Их доставили в отдел полиции для опроса, после чего передали родителям.
Правоохранители изъяли пусковое устройство, металлический шарик и сняли отпечатки пальцев. Назначена баллистическая экспертиза, также ведется изучение записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре.
Полиция выясняет, каким образом у подростков оказалось потенциально опасное устройство.
