«Мобилизация отменяется»: Киевские военкомы вернули хозяевам кота-призывника

06 октября 2025, 10:47

Сотрудники ТЦК вернули «мобилизованного» кота хозяевам

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Киевский Территориальный центр комплектования вернул хозяевам кота, которого сотрудники учреждения забрали ранее. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Инцидент получил огласку после того, как 5 октября в социальных сетях распространилось видео. На кадрах сотрудники ТЦК замечают на дороге кота. Они осторожно приближаются к животному. Кот перемещается к скамейке, но работники центра ловят его и увозят в машине.



После широкого распространения видео в сети представители ТЦК вернули животное законным владельцам.



«Военкомы в Киевской области вернули хозяевам «мобилизованного» кота», — сказано в сообщении.

