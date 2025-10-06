Достижения.рф

«Мобилизация отменяется»: Киевские военкомы вернули хозяевам кота-призывника

Сотрудники ТЦК вернули «мобилизованного» кота хозяевам
Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Киевский Территориальный центр комплектования вернул хозяевам кота, которого сотрудники учреждения забрали ранее. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Инцидент получил огласку после того, как 5 октября в социальных сетях распространилось видео. На кадрах сотрудники ТЦК замечают на дороге кота. Они осторожно приближаются к животному. Кот перемещается к скамейке, но работники центра ловят его и увозят в машине.

После широкого распространения видео в сети представители ТЦК вернули животное законным владельцам.

«Военкомы в Киевской области вернули хозяевам «мобилизованного» кота», — сказано в сообщении.
В центре комплектования не прокомментировали причины, которые побудили сотрудников забрать кота.

Ранее сообщалось о чудовищном происшествии в Комсомольске-на-Амуре, где дети взорвали петарду у кошки в пасти.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0