Приковал к батарее, избивал и грозил пистолетом: жестокое издевательство над девушкой в Новосибирске. Почему подозреваемого отпустили?
Молодой человек похитил 17-летнюю студентку музыкального колледжа в Новосибирске. Он увез ее в квартиру на улице Лазарева, надел наручники и приковал к батарее. По данным следствия, юноша долго избивал девушку, и вскоре у нее не осталось сил сопротивляться. Когда полицейские вошли в квартиру, они увидели истощенную жертву: она лишь тихо стонала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Первая любовьОля и Костя знали друг друга со школы. Они гуляли в одной компании и постепенно сблизились. Когда занятия перевели на дистант, девушка стала помогать ему с уроками. После этого ребята начали проводить вместе еще больше времени. Позже мать школьницы вспоминала, что в тот период мама мальчика ждала ребенка и лежала на сохранении. Подростки часто оставались дома одни. Тогда между ними и начался роман. С самого начала эта связь тревожила мать Оли. Она заметила, что дочь сильно похудела, замкнулась и почти перестала есть.
Он бил — она прощалаКостя показал жестокий нрав сразу. Однажды он избил Ольгу у нее дома, почти на глазах у матери. Женщина только вернулась и застала эту сцену. Позже россиянка узнала, что это случилось не впервые. По ее словам, Оля снова и снова прощала парня, потому что сильно его любила.
Женщина отвела дочь в полицию и настояла на заявлении. Девушка согласилась, но вскоре тайно забрала его. Семья решила оставить эту историю в прошлом. Осенью 2020 года Оля поступила в музыкальный колледж. Тогда она сказала матери, что отношения закончились. Однако Костя не захотел смириться с разрывом. Он караулил девушку у колледжа и возле дома. В один из дней юноша остановил ее, пригрозил пистолетом, а затем распылил перцовый баллончик в окно квартиры, где жила Оля. Мать девушки пыталась уладить конфликт без скандала.
«Я после Оли ни с кем не могу встречаться, мне все противны», — сказал Костя.
Все лицо было синееВ тот день парень снова подкараулил Олю на остановке. Он силой увел ее в квартиру, которую для него снимала мать. Дома юноша приковал девушку наручниками к батарее. Затем забрал телефон и включил на нем режим «занято». При этом Костя не знал, что у девушки есть второй мобильный.
«У нее на телефоне закончился интернет, а на одном из уроков нужно было заходить на сайты. Поэтому я дала ей еще один свой мобильник», — рассказала мать пострадавшей.
После очередных побоев Костя оставил Олю одну и ушел ужинать к матери. Когда в квартире никого не было, девушка дотянулась до второго телефона и написала матери. Женщина сразу передала полиции адрес съемной квартиры.
«Мы вместе с полицейскими почти три часа ждали хозяина жилья, чтобы открыть дверь. А она сидела внутри, прикованная к батарее. Если бы у нее не оказалось этого телефона, он бы ее задушил?» — сказала россиянка.
Это было просто свиданиеПосле этого эпизода Костю не задержали. Его допросили и отпустили. Сам подросток утверждал, что Оля якобы сама согласилась на встречу, а наручники стали частью «романтического свидания».
В разговоре с КП-Новосибирск он заявил, что бывшая девушка и ее родственники устроили против него провокацию. По его словам, никакого похищения не было. Юноша говорил, что знает Олю еще с седьмого класса. Позже они встречались больше года, затем расстались. Потом, как уверял парень, между ними снова вспыхнули чувства, и они возобновили общение.
Он рассказывал, что в тот день встретил девушку у колледжа. После этого они якобы гуляли по торговому центру, а затем поехали в квартиру. Там, по его версии, молодые люди «развлекались» с наручниками. Костя настаивал, что никого не удерживал силой. Он говорил, что Оля захотела есть, и тогда он ушел за едой, а потом зашел к родителям. Девушка, по его словам, осталась ждать его в квартире. Вскоре, как утверждал подросток, ему позвонили из полиции и сообщили, что его подозревают в похищении.
Парень даже просил проверить записи с камер на остановке, у колледжа и в подъезде. Однако позже к делу подключился Следственный комитет. После этого следователи возбудили уголовное дело. Во время расследования выяснилась другая картина. Костя прочитал переписку Ольги с другим молодым человеком, приревновал, пристегнул ее руку к батарее, запер комнату и ушел. Когда он понял, что может получить реальный срок, то оставил девушку в покое.
Суд признал 16-летнего подростка виновным по части 2 статьи 127 УК РФ. Речь идет о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего без похищения. Костя получил два года условно.