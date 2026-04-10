Пожар в квартире на юго-западе Москвы унес жизни двух человек

10 апреля 2026, 13:27

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

В Москве на Вильнюсской улице в районе Ясенево произошел пожар в квартире на 16-м этаже.





По предварительным данным, полученным 10 апреля источником «Известий», в результате инцидента погибли два человека. Обстоятельства случившегося устанавливаются.



Ранее в подмосковной Истре на улице 9-й Гвардейской Дивизии две кошки стали причиной пожара. Жильцы соседнего дома заметили дым из окна квартиры и вызвали спасателей. На момент их прибытия в помещении наблюдалось сильное задымление — на кухне горел тостер, от которого огонь перекинулся на соседние предметы. Очевидцы самостоятельно потушили возгорание подручными средствами до приезда пожарных.



Хозяйка квартиры позже рассказала, что животные, гоняясь друг за другом, запрыгнули на кухонную стойку и случайно включили Прибор. Его замкнуло, и начался пожар. Люди и кошки не пострадали.



