Тело человека извлекли из-под завалов после взрыва во Владикавказе
Один человек погиб и 14 пострадали при взрыве и пожаре в складских помещениях во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике на своем сайте.
По данным ведомства, спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего. Среди пострадавших есть двое детей.
В настоящий момент на месте происшествия работают 63 специалиста и 18 единиц техники, продолжается ликвидация пожара и разбор конструкций.
По данным телеграм-канал SHOT, несколько раненых являются сотрудниками магазина пиротехники, в котором произошел взрыв. Здание частично обрушилось. Причиной ЧП стала детонация фейерверков.
