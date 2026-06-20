«Принц» с сайта знакомств «ДругВокруг» позвал ее на романтический вечер, а через два дня тело нашли в мешке. Почему преступник на свободе?
История Вероники звучит как страшное предупреждение для всех, кто ищет любовь в сети. Женщина приехала в Москву, чтобы увидеться с дочерьми и провести с ними время. Ей было 42 года. После развода она много лет пыталась устроить личную жизнь. Хотелось тепла, заботы и рядом надежного человека. На сайте знакомств «ДругВокруг» Вероника познакомилась с мужчиной по имени Назар. Он сразу создал нужное впечатление. Собеседник писал грамотно, вел себя уверенно и обещал серьезные отношения. Новый знакомый называл себя топ-менеджером крупной компании. В переписке он выглядел воспитанным, спокойным и щедрым. Подробнее о дальнейшем развитии событий — в материале «Радио 1».
Ловушка для одиноких женщинТакой образ легко вызывает доверие. Одинокие женщины часто тянутся к тем, кто умеет говорить красиво и звучит убедительно. Вероника, похоже, тоже поверила, что наконец встретила достойного человека. Она не скрывала общение от близких. Наоборот, предупредила дочь о предстоящем свидании и даже отправила геолокацию. Этот шаг позже стал очень важным.
Последний вечер Вероники9 января 2023 года Вероника встретилась с Назаром у станции метро «Печатники». Сначала все шло спокойно. Мужчина произвел хорошее впечатление. Он показался вежливым и обходительным. Никакой угрозы в его поведении женщина не заметила. На улице стоял сильный мороз. Из-за холода спутник предложил продолжить вечер у него дома. Вероника согласилась. Она продолжала писать дочери и сообщала, где находится. Такое поведение говорит о том, что до последнего момента она не чувствовала опасности.
Поздно вечером пришло последнее сообщение. Вероника написала, что они зашли в магазин за вином и фруктами, а затем направились к нему. К тексту она прикрепила геолокацию. Метка показывала точку на карте, но точного адреса не давала. После этого связь оборвалась. Телефон замолчал. Сообщения остались без ответа. Звонки никто не принял. Для дочери это стало тревожным сигналом. Мать обещала всегда оставаться на связи. Резкая тишина не походила на обычную забывчивость.
Дочь забила тревогу, но помощь пришла не сразу18-летняя дочь быстро поняла, что произошло что-то плохое. Девушка обратилась в полицию почти сразу. Там, по ее словам, сперва не отнеслись к заявлению всерьез. Сотрудники предположили, что взрослая женщина просто решила заняться личной жизнью и скоро выйдет на связь сама. Такая реакция в делах о пропаже людей звучит особенно страшно. Первые часы часто решают все. Именно в этот промежуток следы еще остаются свежими. Камеры можно быстро проверить. Свидетелей проще найти. Маршрут легче восстановить. Дочь не отступила. Она настаивала, требовала действий и добивалась начала поисков. Только после ее настойчивых обращений правоохранители включились в работу. К тому моменту драгоценное время уже ушло.
Страшная находка во двореЧерез два дня, 12 января, пенсионерка выгуливала собаку возле многоэтажки на 16-й Парковой улице. Во дворе она заметила подозрительный мешок. Случайная прохожая подошла ближе и поняла, что перед ней не мусор. После звонка на место приехали экстренные службы. Эксперты развернули ткань и увидели изуродованное тело женщины. Позже следователи установили, что погибшая — Вероника. Экспертиза показала: смерть наступила в день свидания. По данным расследования, перед убийством преступник изнасиловал жертву, а затем расправился с ней с особой жестокостью. Эта деталь шокировала даже тех, кто много лет следит за криминальными хрониками. Тело нашли недалеко от дома, где Вероника жила вместе с младшей дочерью. Такое совпадение добавило делу еще больше мрака. Возникает ощущение, что преступник либо хорошо ориентировался в городе, либо сознательно выбрал место, которое причинит семье еще более сильную боль.
Кто скрывался под именем НазараВо время проверки выяснилось, что «Назар» — не тот человек, за которого себя выдавал. По версии следствия, за этим образом скрывался 35-летний гражданин Узбекистана Шахназар Ишбаев. Он не работал топ-менеджером и не вел роскошную жизнь. Следователи считают, что подозреваемый специально создавал в интернете образ успешного и галантного мужчины, чтобы вызывать доверие у одиноких женщин. Это один из самых тревожных моментов в истории. Преступник не действовал спонтанно. Он, вероятно, заранее продумал легенду, манеру общения и способ приглашения. Такие люди умеют копировать поведение «идеального мужчины». Они не торопят жертву с первых минут. Сначала дают чувство безопасности. Потом предлагают встретиться в реальной жизни. По данным следствия, «квартира», куда Назар пригласил Веронику, оказалась заброшенным подвалом в нескольких километрах от места встречи. Вместо романтического ужина женщину там ждали пытки и смерть.
Побег сразу после преступленияСледствие считает, что после случившегося подозреваемый не пытался скрыться в Москве надолго. Он быстро покинул Россию и улетел в Узбекистан. Когда полицейские вскрыли подвал и начали собирать улики, самолет уже приземлился на родине. Такой побег выглядит как заранее продуманный шаг. Если человек быстро оставляет страну после тяжкого преступления, у следствия возникает логичный вопрос: готовил ли он путь отхода заранее. Ответ на него может иметь ключевое значение для всей картины преступления.
Пока правоохранители восстанавливали маршрут Вероники и изучали переписку, подозреваемый оказался за пределами досягаемости. Именно здесь расследование вошло в самую тяжелую фазу. Когда фигурант скрывается за границей, поиск требует времени, международных запросов и четкой координации между ведомствами. Прошло уже немало времени, но история Вероники до сих пор не дает ответа на главный вопрос: когда подозреваемого удастся найти и доставить к следствию. Дело находится на контроле у прокуратуры, однако семья до сих пор живет без справедливого финала.