20 июня 2026, 03:06

Фото: iStock/Motortion

История Вероники звучит как страшное предупреждение для всех, кто ищет любовь в сети. Женщина приехала в Москву, чтобы увидеться с дочерьми и провести с ними время. Ей было 42 года. После развода она много лет пыталась устроить личную жизнь. Хотелось тепла, заботы и рядом надежного человека. На сайте знакомств «ДругВокруг» Вероника познакомилась с мужчиной по имени Назар. Он сразу создал нужное впечатление. Собеседник писал грамотно, вел себя уверенно и обещал серьезные отношения. Новый знакомый называл себя топ-менеджером крупной компании. В переписке он выглядел воспитанным, спокойным и щедрым. Подробнее о дальнейшем развитии событий — в материале «Радио 1».





Содержание Ловушка для одиноких женщин Последний вечер Вероники Дочь забила тревогу, но помощь пришла не сразу Страшная находка во дворе Кто скрывался под именем Назара Побег сразу после преступления

Ловушка для одиноких женщин

Последний вечер Вероники

Фото: iStock/weisschr

Дочь забила тревогу, но помощь пришла не сразу

Страшная находка во дворе

Кто скрывался под именем Назара

Фото: iStock/Андрей Клеменков

Побег сразу после преступления