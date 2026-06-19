Россиянин расклеил непристойные снимки бывшей жены прямо в ее подъезде

19 июня 2026, 12:08

Mash: в Уфе мужчина расклеил непристойные фото экс-супруги в ее подъезде

Фото: iStock/znm

В Уфе мужчина после расставания с женой расклеил ее непристойные фото в подъезде жилого дома. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.