Россиянин расклеил непристойные снимки бывшей жены прямо в ее подъезде
В Уфе мужчина после расставания с женой расклеил ее непристойные фото в подъезде жилого дома. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Осенью прошлого года произошел инцидент, о котором стало известно только сейчас. После того как мужчина разорвал отношения с бывшей женой, он решил отомстить ей, разместив откровенные фотографии женщины в подъезде на всеобщее обозрение.
На основании этого случая было возбуждено уголовное дело. В суде злоумышленник отрицал свою вину. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Домодедове задержали мужчину, шантажировавшего бывшую девушку интимными фотографиями. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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