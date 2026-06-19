Воры поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве

19 июня 2026, 13:23

Baza: Грабители поссорились и подрались прямо во время кражи $100 тысяч в Москве

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Грабители поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.