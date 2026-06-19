Воры поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве
Грабители поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в районе Москва-Сити. В одном из небоскребов группа иностранцев арендовала офис, выдавая его за пункт обмена валюты. Вскоре к ним обратился житель Москвы с просьбой обменять 100 тысяч долларов. Мужчина отдал деньги, а злоумышленники отправились в отдельную комнату для пересчёта. Когда его терпение иссякло и он решил поторопить «кассиров», то увидел, что они скрылись с деньгами через другой выход.
Во время побега между сообщниками разгорелся конфликт. Вероятно, один из похитителей решил, что выгоднее поделить украденную сумму между двумя людьми, чем между тремя. Он передал сумку с деньгами своему напарнику, а сам остался на месте, чтобы разобраться с третьим участником группы. В итоге самый быстрый из мошенников сбежал с валютой, оставив остальных ни с чем.
Один из аферистов уже задержан. На сегодняшний день продолжаются поиски двух других участников преступления и похищенных денег.
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