В элитном российском детсаду проигнорировали отек Квинке у ребенка

19 июня 2026, 10:59

Baza: в Энгельсе ребенок два часа мучился от отека Квинке в детсаду

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В элитном детском саду Bembi в Энгельсе Саратовской области воспитатели проигнорировали отек Квинке у двухлетнего ребенка. Мальчику на протяжении двух часов никто не вызвал скорую помощь. Об этом пишет Telegram-канал Baza.