В элитном российском детсаду проигнорировали отек Квинке у ребенка
В элитном детском саду Bembi в Энгельсе Саратовской области воспитатели проигнорировали отек Квинке у двухлетнего ребенка. Мальчику на протяжении двух часов никто не вызвал скорую помощь. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Анастасия испытала шок, когда увидела сына: он с трудом передвигался, а лицо было багровым и отёкшим. Мать сразу поняла, что это отёк Квинке. Она быстро повезла ребенка в ближайшую больницу. Состояние малыша удалось стабилизировать с помощью гормональных препаратов. Врачи предположили, что причиной отёка стал укус комара.
Когда сын пришёл в себя, Анастасия начала выяснять обстоятельства произошедшего в детском саду. Она хотела понять, почему тяжёлую реакцию не заметили вовремя, не вызвали скорую помощь и не сообщили родителям. Сначала директор садика признал, что воспитатель приняла отёк за обычную аллергию, но позже отказался от своих слов.
Анастасия была возмущена тем, что элитное учреждение, которое берёт с родителей по 26 тысяч рублей в месяц, не смогло обеспечить безопасность ребёнка. Она обратилась в полицию, которая сейчас проводит проверку по этому делу. Сам детский сад отказался комментировать ситуацию.
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