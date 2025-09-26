26 сентября 2025, 13:54

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

В Ленинградской области произошла масштабная трагедия: 19 человек скончались от отравления некачественным алкоголем. Основными местами происшествия стали город Сланцы и прилегающая к нему деревня Гостицы. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в производстве и сбыте смертоносного суррогата. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почти 20 человек скончались от отравления самогоном в Ленобласти: подробности

Задержанные и схема сбыта суррогата в Ленобласти Двое из отравившихся алкоголем в Ленобласти мужчин умерли на глазах у жен Реакция властей и уголовное дело

Почти 20 человек скончались от отравления самогоном в Ленобласти: подробности



Задержанные и схема сбыта суррогата в Ленобласти

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

Двое из отравившихся алкоголем в Ленобласти мужчин умерли на глазах у жен

«Он приполз, не мог говорить и сказал: "Я умираю", после чего отключился», — отметила женщина.

Реакция властей и уголовное дело