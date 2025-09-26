Приполз и сказал «Я умираю»: 19 человек отравились алкоголем в Ленобласти. Смертельный суррогат производила работница детсада
В Ленинградской области произошла масштабная трагедия: 19 человек скончались от отравления некачественным алкоголем. Основными местами происшествия стали город Сланцы и прилегающая к нему деревня Гостицы. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в производстве и сбыте смертоносного суррогата. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Почти 20 человек скончались от отравления самогоном в Ленобласти: подробностиПервые тревожные сигналы поступили 24 сентября, когда в больницу с симптомами тяжелого отравления был госпитализирован 54-летний житель деревни Гостицы. Спасти его не удалось — спустя два часа он скончался. Вечером того же дня умер 69-летний пенсионер. При осмотре соседнего дома были обнаружены бездыханные тела 42-летнего мужчины и 58-летней женщины.
25 сентября волна смертей продолжилась: в Гостицах нашли мертвыми еще двух соседей, обоим по 46 лет. В этот же день жизнь оборвалась у 60-летней жительницы города Сланцы; ее 39-летний сын был экстренно госпитализирован. Еще двое пострадавших из Гостиц поступили в медицинские учреждения в крайне тяжелом состоянии, но и их спасти не удалось. Число жертв стало стремительно расти и вскоре достигло 12 человек.
Среди пострадавших оказалась и 75-летняя жена одного из подозреваемых. В ходе обыска в их доме оперативники обнаружили свидетельства нелегального производства: множество пустых стеклянных бутылок и пластиковые канистры объемом до 10 литров с резким запахом спирта. К концу следственных мероприятийчисло погибших возросло до 19.
Задержанные и схема сбыта суррогата в ЛенобластиПо данным следствия, сбытом опасного алкоголя занимался 79-летний местный пенсионер. Как выяснилось, это не первое его столкновение с законом: пять лет назад мужчину привлекали к ответственности за торговлю «паленой» водкой. По информации издания 47news, поставщиком суррогата для него могла быть 60-летняя работница детского сада в Сланцах, занимавшая должность учителя-дефектолога.
Одна из соседок пенсионера рассказала, что только в их подъезде от употребления купленного у него алкоголя скончались три человека. По ее словам, мужчина занимался производством и продажей самогона с 1990-х годов: он закупал спирт и создавал из него «авторскую мешанину». Предполагается, что задержанная сотрудница детсада поставляла ему нелегальный спирт, который он затем разливал по бутылкам и реализовывал местным жителям.
Двое из отравившихся алкоголем в Ленобласти мужчин умерли на глазах у женДва мужчины, отравившиеся алкоголем в Ленобласти, скончались на глазах своих жен. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Одна из вдов рассказала, что ее муж вернулся домой на третий день после употребления некачественного спиртного — он не мог стоять на ногах.
«Он приполз, не мог говорить и сказал: "Я умираю", после чего отключился», — отметила женщина.Вдова второго погибшего рассказала, что половина деревни покупала самогон, который производил один из местных жителей.