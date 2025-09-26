Россиянин путем угроз заставлял девочек-подростков присылать ему нюдсы
В Сосновом Бору задержали извращенца, который шантажировал девочек-подростков. Об этом сообщает агентство «Оперативное прикрытие».
19 сентября в полицию Калининского района обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный путем угроз заставил ее 16-летнюю дочь отправить ему фото и видео интимного характера в мессенджере.
25 сентября подозреваемого задержали на Пионерской улице. Им оказался 23-летний местный житель, который работал продавцом в алкомаркете. Против парня возбудили уголовное дело о развратных действиях.
Отмечается, что во время обыска в его квартире нашли телефон, в котором содержались переписки не только с пострадавшей, но и с шестью другими несовершеннолетними.
Ранее сообщалось, что в Москве поймали 41-летнего педофила, просившего маленьких девочек присылать ему интимные фото.
