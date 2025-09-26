Россиянин путем угроз заставлял девочек-подростков присылать ему нюдсы

26 сентября 2025, 12:47

В Ленобласти 23-летний парень шантажировал девочек ради их интимных фото

Фото: iStock/dikushin

В Сосновом Бору задержали извращенца, который шантажировал девочек-подростков. Об этом сообщает агентство «Оперативное прикрытие».