Москвичка получила штраф за наклейку на машине сына

Фото: istockphoto/utah778

Жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку с экстремистской символикой на автомобиле её сына. Об этом сообщает Telegram‑канал «Осторожно, Москва».



По данным издания, у дома женщины остановились полицейские и заметили припаркованную машину с подозрительным стикером на заднем стекле. На наклейке были сведения об экстремистском сообществе. Владелец автомобиля — 33‑летний сын горожанки.

Знакомые семьи отметили, что молодой человек — поклонник футбольного клуба «Спартак».

На судебное заседание женщина не явилась. Её признали виновной в демонстрации экстремистской символики и назначили административный штраф.

Никита Кротов

