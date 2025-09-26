Москвичка получила штраф за наклейку на машине сына
Жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку с экстремистской символикой на автомобиле её сына. Об этом сообщает Telegram‑канал «Осторожно, Москва».
По данным издания, у дома женщины остановились полицейские и заметили припаркованную машину с подозрительным стикером на заднем стекле. На наклейке были сведения об экстремистском сообществе. Владелец автомобиля — 33‑летний сын горожанки.
Знакомые семьи отметили, что молодой человек — поклонник футбольного клуба «Спартак».
На судебное заседание женщина не явилась. Её признали виновной в демонстрации экстремистской символики и назначили административный штраф.
