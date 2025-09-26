Россиянин отрубил себе пальцы во время ремонта в Москве
В Москве врачи Центра микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева спасли кисти рук пациента, получившего тяжёлую травму во время ремонта дома. Об этом сообщили в пресс‑службе департамента здравоохранения столицы.
Мужчина сам обратился за помощью: на руки упал металлический профиль, в результате чего отрубило семь пальцев. Пострадавшего немедленно госпитализировали и провели два оперативных вмешательства — одно длилось 14 часов, второе — десять.
Хирурги восстановили артерии, вены и нервы. Удалось реплантировать шесть пальцев, один палец спасти не удалось из‑за тяжёлого поражения мягких тканей.
Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян отметил, что одновременная реплантация пальцев на обеих руках встречается крайне редко, и в этом случае удалось фактически сохранить функциональность обеих кистей. Пациента ждёт длительная реабилитация.
