Россиянин отрубил себе пальцы во время ремонта в Москве

26 сентября 2025, 12:59

Медики спасли руки мужчине в Москве, которому отсекло семь пальцев при ремонте

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В Москве врачи Центра микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева спасли кисти рук пациента, получившего тяжёлую травму во время ремонта дома. Об этом сообщили в пресс‑службе департамента здравоохранения столицы.