Пропавшую в Ереване россиянку нашли в поле возле аэропорта

14 мая 2026, 16:52

Исчезнувшая пенсионерка из России провела ночь в поле под Ереваном

69-летнюю россиянку Людмилу Леванову, загадочно пропавшую после прилёта в Ереван, удалось найти живой. По данным SHOT, женщину обнаружили в поле неподалёку от аэропорта Звартноц.