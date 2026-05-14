Пропавшую в Ереване россиянку нашли в поле возле аэропорта
69-летнюю россиянку Людмилу Леванову, загадочно пропавшую после прилёта в Ереван, удалось найти живой. По данным SHOT, женщину обнаружили в поле неподалёку от аэропорта Звартноц.
Пенсионерка была сильно обезвожена и получила серьёзные солнечные ожоги после того, как провела ночь на открытой местности. Несмотря на тяжёлое состояние, женщина сообщила полицейским, что чувствует себя нормально.
Родственники, однако, обратили внимание на странности в её поведении и походке. В ближайшее время Людмилу должны осмотреть врачи-неврологи — специалисты хотят исключить возможный инсульт или другие проблемы со здоровьем.
Ранее сообщалось, что Леванова прилетела в Ереван из Москву и должна была продолжить путь в Кишинёв к родственникам. По словам близких, женщину должны были сопровождать сотрудники авиакомпании FlyOne, однако после прилёта она потерялась в толпе пассажиров и исчезла.
История вызвала большой резонанс в соцсетях, а пользователи активно обсуждали вопросы безопасности пожилых пассажиров во время пересадок и международных перелётов.
