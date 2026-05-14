В столичном Лефортове загорелись Красные казармы
В столице в парковом комплексе Лефортово загорелось здание в составе Красных казарм. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Огонь вспыхнул в одном из корпусов этого исторического комплекса. Очевидцы рассказали, что густой дым уже заполнил всю Красноказарменную улицу.
На месте происшествия работают не менее десяти бригад МЧС. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на Красноказарменной улице, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники. Информация о возможных пострадавших и обстоятельствах случившегося уточняется.
Красные казармы — объект культурного наследия, который возвели в XVIII–XIX веках. Комплекс получил своё название из-за характерного цвета неоштукатуренных кирпичных стен. Исторически здесь размещали воинские подразделения.
