Выяснилось, что воспитательница из Махачкалы может иметь психические отклонения

14 мая 2026, 14:10

Врач Шуров: воспитательница из Махачкалы отрезала палец ребёнку из-за слабоумия

Воспитательница из Махачкалы, которая отрезала палец ребёнку, может иметь умственную отсталость. Такое заявление сделал врач-психиатр и нарколог Василий Шуров.





В беседе с NEWS.ru специалист сообщил, что не исключает, что у женщины возможны и другие психические отклонения, включая садистские наклонности.

«Вопрос о вменяемости воспитательницы будет решать психолого-психиатрическая экспертиза. Она здесь 100% необходима. У меня много версий: это действительно может быть психически больная женщина с садистскими наклонностями или, возможно, слабоумная, которая из страха перед наказанием дорезала ребёнку пальчик», — заявил Шуров.