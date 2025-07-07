Привязывал к батарее и бил: мигрант-извращенец жестоко издевался над 17-летней девушкой, а полиция не реагировала
26 июля 2022 года в Новосибирске на улице Лесосечной произошло событие, которое потрясло весь город. 17-летняя Анастасия Ракова была жестоко убита своим бывшим возлюбленным Хушнудом Хамроевым, 27-летним уроженцем Таджикистана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Жизнь до трагедииАнастасия Ракова родилась 6 мая 2005 года в обычной новосибирской семье. Она была красивой и умной девушкой, которая только что окончила школу и готовилась к взрослой жизни. Друзья вспоминали её как добрую и отзывчивую. По их словам, она всегда поддерживала своих близких.
«Очень спокойная, из порядочной семьи, очень близкая с мамой, день и ночь с ней, помогала с братиком младшим. Хорошая девочка», — рассказывала соседка семьи Раковых.
Начало отношенийПознакомившись с Хушнудом, Анастасия не могла представить, что её жизнь изменится навсегда. Разница в возрасте между ними составляла целых 10 лет: ей было всего 15, а ему уже 27. Удивительно, но мать Насти поначалу не возражала против этих отношений и даже помогла молодому человеку устроиться на работу в супермаркет, где сама работала кассиром.
«Отличный, отличный работник был. Вот как будто два человека разных», — вспоминали коллеги Хамроева.
Разлад в отношенияхПоначалу всё шло хорошо, но вскоре в их отношениях начался разлад. Хушнуд проявил патологическую ревность, и даже обычное общение Насти с друзьями становилось поводом для скандалов. Словесные конфликты быстро перерастали в физическое насилие. На теле девушки стали появляться синяки, а она продолжала скрывать правду, отвечая на вопросы о своих травмах. Один из друзей Анастасии рассказывал, что парень однажды даже привязывал девушку к батарее.
Криминальное прошлоеСитуация усугубилась, когда выяснилось, что у Хамроева уже было криминальное прошлое. В 2018 году он совершил нападение на 12-летнюю девочку, но тогда его удалось остановить прохожим. За это он был осуждён и отправлен в колонию-поселение на год, но освободился в августе 2020 года.
Преследование и угрозыКогда Анастасия решила разорвать отношения с Хамроевым, он начал её преследовать. Угрозы становились всё серьёзнее.
«Ты будешь либо моей, либо ничей», — заявлял он девушке.
Мать Насти понимала всю серьёзность ситуации и трижды обращалась в полицию с заявлениями об угрозах. Однако ей трижды отказали в помощи.
Последний вечер26 июля Анастасия попросила маму отпустить её погулять с подругой. Хамроева некоторое время не было видно, женщина решила, что опасность миновала. Однако во время прогулки Настя постоянно оборачивалась — ей было не по себе. В конце вечера она чувствовала себя спокойнее.
По дороге домой Анастасия созвонилась с подругой и ответила на звонок одноклассницы. Но разговор резко изменился.
«За мной кто-то бежит», — произнесла она в трубку.
На том конце послышались шуршание, топот, а затем громкие крики и просьбы о пощаде. Девушка бежала от мужчины, но Хамроев настиг её и бросил на асфальт, после чего напал с ножом. Анастасия кричала.
«Уйди от меня!» — это были её последние слова.
Всё произошло слишком быстро: очевидцы не успели отреагировать, преступник скрылся в темноте. Один таксист попытался вмешаться, но не смог догнать нападающего. Врачи прибыли слишком поздно — Анастасия скончалась на месте от множественных травм.
Суд и приговорК утру после трагедии полиция начала активные поиски сбежавшего преступника. Около девяти утра поступил тревожный сигнал: Хушнуд Хамроев был замечен на Хилокском рынке, где он пытался найти дальнобойщиков для побега за границу. Однако его быстро узнали по ориентировке, и инспекторы ДПС задержали его.
28 июля 2022 года суд избрал Хамроеву меру пресечения в виде заключения под стражу. На заседании он признал свою вину, но пытался оправдаться алкогольным опьянением и якобы изменой своей девушки. Мать убийцы, приехавшая из Таджикистана на суд, также пыталась оправдать сына, утверждая, что в их культуре измена женщины недопустима. Расследование длилось почти два года, 4 марта 2024 года Советский районный суд Новосибирска вынес окончательный приговор. Хушнуд Хамроев был осужден на 15 лет и 6 месяцев лишения свободы за убийство, угрозы, истязание и половые отношения с несовершеннолетней. Кроме того, суд обязал его выплатить родным Анастасии 400 тысяч рублей в качестве материального ущерба и 2,5 миллиона за моральный вред.
Параллельно с этим шло внутреннее расследование в МВД. В результате халатности, проявленной сотрудниками полиции, против шести их коллег было возбуждено уголовное дело.