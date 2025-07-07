Привязывал к батарее и бил: мигрант-извращенец жестоко издевался над 17-летней девушкой, а полиция не реагировала

07 июля 2025, 11:20

Фото: iStock/dragana991

26 июля 2022 года в Новосибирске на улице Лесосечной произошло событие, которое потрясло весь город. 17-летняя Анастасия Ракова была жестоко убита своим бывшим возлюбленным Хушнудом Хамроевым, 27-летним уроженцем Таджикистана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Жизнь до трагедии Начало отношений Разлад в отношениях Криминальное прошлое Преследование и угрозы Последний вечер Суд и приговор

Жизнь до трагедии

«Очень спокойная, из порядочной семьи, очень близкая с мамой, день и ночь с ней, помогала с братиком младшим. Хорошая девочка», — рассказывала соседка семьи Раковых.

Начало отношений

«Отличный, отличный работник был. Вот как будто два человека разных», — вспоминали коллеги Хамроева.

Фото: iStock/1933bkk



Разлад в отношениях

Фото: iStock/kieferpix



Криминальное прошлое

Преследование и угрозы

«Ты будешь либо моей, либо ничей», — заявлял он девушке.

Фото: iStock/blinow61



Последний вечер

«За мной кто-то бежит», — произнесла она в трубку.

«Уйди от меня!» — это были её последние слова.

Суд и приговор