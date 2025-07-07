В Удмуртии освободился Рудольф Варламов, осуждённый за зверское убийство 9-летней девочки
В Удмуртии освободился Рудольф Варламов, осуждённый за зверское убийство 9-летней девочки в 1999 году. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Его дело стало известно благодаря абсурдной истории разоблачения: Варламов, имея пониженный уровень IQ, выдал себя, рассказав полиции о вещем сне, в котором он увидел место захоронения девочки. Несмотря на изначальные сомнения в его виновности, спустя 11 лет следователи использовали хитрость — симпатичная журналистка взяла у него интервью, в котором он сам раскрыл детали преступления.
Варламова приговорили к 15 годам строгого режима, которые он отбывал в ИК-5 в Сарапуле. За время заключения он получил 17 нарушений и работал швеёй. По данным психологов, он проявлял признаки психопатии и склонности к сексуальным посягательствам.
Теперь, после освобождения, за ним установлен административный надзор до 2032 года. Варламову запрещено находиться рядом со школами и детскими садами, а также он обязан отмечаться у контролирующих органов четыре раза в месяц.
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