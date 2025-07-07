07 июля 2025, 08:27

Маньяк-убийца Рудольф Варламов вышел на свободу после 15 лет заключения

Фото: iStock/Olga Evtushkova

В Удмуртии освободился Рудольф Варламов, осуждённый за зверское убийство 9-летней девочки в 1999 году. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».