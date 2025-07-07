Три жителя Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей

07 июля 2025, 04:34

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Три жителя Приморского края похитили человека и вымогали 10 тысяч рублей, за что теперь им грозит тюремный срок. Об этом сообщает региональный СК РФ.







«СКР Приморья завершено расследование уголовного дела в отношении трёх жителей Хасанского района, обвиняемых в вымогательстве… Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — передает ведомство.