Три жителя Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей
Три жителя Приморского края похитили человека и вымогали 10 тысяч рублей, за что теперь им грозит тюремный срок. Об этом сообщает региональный СК РФ.
«СКР Приморья завершено расследование уголовного дела в отношении трёх жителей Хасанского района, обвиняемых в вымогательстве… Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — передает ведомство.
Предварительно, 2 июня этого года в приморской Славянке один из злоумышленников насильно поместил пострадавшего в автомобиль и незаконно удерживал его там. После этого к подозреваемому присоединились еще двое граждан. Далее фигуранты пытались получить от пострадавшего 40 тысяч рублей, но тот передал им только 10 тысяч. Деньги были потрачены по усмотрению злоумышленников.
Следствие предъявило обвинение фигурантам за похищение и вымогательство.