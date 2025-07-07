В Находке 13-летнему школьнику выстрелили в глаз из-за переписки с девушкой
В приморской Находке 13-летний подросток потерял глаз после нападения сверстников. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу.
Инцидент произошел на парковке возле здания по улице Дзержинского. В полицию обратился 38-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный подросток выстрелил в его сына.
По данным местных телеграм-каналов, история началась с простого общения: юноша переписывался с девушкой. Неожиданно в диалог вмешался еще один человек, представившийся ее возлюбленным. Он предложил встретиться для выяснения отношений. Школьник пришел один, но против него выступили двое. В ходе разбирательства один из нападавших выстрелил в лицо потерпевшего из пневматического пистолета. Несмотря на усилия врачей, глаз сохранить не удалось. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.
В настоящий момент правоохранители изучают записи с камер и устанавливают личность стрелявшего.
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