10 ноября 2025, 15:46

Фото: iStock/Favor_of_God

В Новосибирске уже более двух лет продолжается преследование 24-летней Валерии Васильевой со стороны её бывшего молодого человека. Девушка рассказала, что на протяжении полутора лет экс-бойфренд систематически избивал и насиловал её. На сегодняшний день она вынуждена скрываться от него, но молодой человек не оставляет ее в покое. Несмотря на обращения в полицию, преследователь так и не понес заслуженного наказания. Подробности резонансного дела — в материале «Радио 1».





Содержание Романтик, осужденный за нападение Любовь превратилась в насилие Маньяк с даром убеждения Преследования продолжаются до сих пор

Романтик, осужденный за нападение

«В какой-то момент он начал мне активно звонить и писать, проявлять ко мне интерес. Встречал меня с работы и провожал домой. Знал, где я живу. Думал, что когда-нибудь буду разделять его интересы, хотя я была против», — пояснила девушка.

Любовь превратилась в насилие

Фото: iStock/Andranik Hakobyan



«Первый случай избиения произошёл, когда я встретилась со старым знакомым, с которым общаемся ещё с подросткового возраста. Никакой романтики и поцелуев не было, в принципе, как и с Андреем тогда. Узнав о встрече, он позвал меня к себе. Там привязал к кровати, вставил кляп и избил до кровоподтеков, до ярких кровавых следов», — поделилась пострадавшая.

Маньяк с даром убеждения

«Особенно, когда насилие происходило в общественных местах. Люди подходили, спрашивали, что случилось. Я говорила, что мне нужна помощь, меня бьют. Но Андрей говорил им пару слов, и очевидцы просто вставали на его сторону, говорили, чтобы он делал со мной, что хочет», — рассказала Валерия.

«Он снимал те моменты, которые могут работать против меня. Насилие было для него нормальным явлением. Записи наших интимных отношений он отправлял свои друзьям», — уточнила жертва.

Фото: iStock/blinow61



Преследования продолжаются до сих пор

«Если мы где-то пересекаемся, я сразу пытаюсь убежать, скрыться, звоню родителям, чтобы они встретили меня. Он пытается обнять меня, задержать, чтобы с ним поговорила. Он думает, что я установила ему испытательный срок, и через некоторое время мы помиримся. Пишет мне на почту в полной уверенности, что будем делать, когда помиримся. Ещё пишет, что я не должна общаться с другими мужчинами. Говорит, что принадлежу только ему. Но я понимаю, что, если вернусь к нему, всё пойдет по тому же сценарию», — заявила девушка.

«Когда я написала заявление в полицию, меня обвинили в том, что я якобы порчу жизнь мальчику, что сама виновата во всем. Звонили и говорили мне, какая я плохая. А Андрею давали советы, как со мной помириться. До сих пор его не привлекли к ответственности. Мне не столько хочется его проучить, сколько хочется обезопасить других женщин от его влияния», — подытожила Валерия.