«Привязывал к кровати и избивал»: в Новосибирске девушка два года скрывается от сталкера. Почему не реагирует полиция? Подробности дела
В Новосибирске уже более двух лет продолжается преследование 24-летней Валерии Васильевой со стороны её бывшего молодого человека. Девушка рассказала, что на протяжении полутора лет экс-бойфренд систематически избивал и насиловал её. На сегодняшний день она вынуждена скрываться от него, но молодой человек не оставляет ее в покое. Несмотря на обращения в полицию, преследователь так и не понес заслуженного наказания. Подробности резонансного дела — в материале «Радио 1».
Романтик, осужденный за нападение
Валерия и Андрей познакомились в апреле 2022 года. Начало их отношений было романтичным: парень красиво ухаживал за девушкой, встречал ее с работы и водил в рестораны. Однако позже выяснилось, что в прошлом молодой человек был судим за вооружённое нападение и другие преступления.
«В какой-то момент он начал мне активно звонить и писать, проявлять ко мне интерес. Встречал меня с работы и провожал домой. Знал, где я живу. Думал, что когда-нибудь буду разделять его интересы, хотя я была против», — пояснила девушка.
Изначально родители Валерии одобрили кандидатуру Андрея. В то время он учился в медицинском университете. Но уже через месяц отношение близких девушки к этому роману изменилось в худшую сторону.
Любовь превратилась в насилие
Через пару недель после начала отношений Андрей начал проявлять агрессию. Сначала это были словесные нападки. Особенно его раздражало, когда Лера высказывала негативное мнение о взглядах парня. Затем он перешел к физическому насилию.
После скандалов девушка блокировала парня, но он продолжал выходить на связь с разных аккаунтов и номеров телефонов. Лера чувствовала, что от него невозможно скрыться, потому что Андрей всегда находил способ выйти на контакт.
«Первый случай избиения произошёл, когда я встретилась со старым знакомым, с которым общаемся ещё с подросткового возраста. Никакой романтики и поцелуев не было, в принципе, как и с Андреем тогда. Узнав о встрече, он позвал меня к себе. Там привязал к кровати, вставил кляп и избил до кровоподтеков, до ярких кровавых следов», — поделилась пострадавшая.
Девушка подчеркнула, что Андрей связывал такие акты насилия с сексуальными действиями. Постепенно избиения стали регулярнымы: он мог ударить по лицу, сжать горло или силой толкнуть к стене.
Маньяк с даром убеждения
Если девушка не отвечала на звонки и блокировала Андрея в мессенджерах, он сразу же обращался к её подругам, пытаясь «вразумить» возлюбленную через них. Валерия отметила, что Андрей оказывал значительное влияние на окружающих.
«Особенно, когда насилие происходило в общественных местах. Люди подходили, спрашивали, что случилось. Я говорила, что мне нужна помощь, меня бьют. Но Андрей говорил им пару слов, и очевидцы просто вставали на его сторону, говорили, чтобы он делал со мной, что хочет», — рассказала Валерия.
Лера боялась окончательно расстаться с молодым человеком, который угрожал её семье и ей самой, а также шантажировал интимными видеозаписями. По словам девушки, однажды Андрей сказал, что убьет ее, если из-за неё окажется в тюрьме.
«Он снимал те моменты, которые могут работать против меня. Насилие было для него нормальным явлением. Записи наших интимных отношений он отправлял свои друзьям», — уточнила жертва.
В марте 2023 года Валерия подала заявление в полицию на своего бывшего партнера. После этого она также обращалась с жалобами на преследования, но эти действия не привели к желаемому результату.
Преследования продолжаются до сих пор
Лера утверждает, что Андрей продолжает писать ей с разных аккаунтов и с неизвестных номеров. Он приходит к дому её родителей, чтобы попытаться встретиться с ней.
«Если мы где-то пересекаемся, я сразу пытаюсь убежать, скрыться, звоню родителям, чтобы они встретили меня. Он пытается обнять меня, задержать, чтобы с ним поговорила. Он думает, что я установила ему испытательный срок, и через некоторое время мы помиримся. Пишет мне на почту в полной уверенности, что будем делать, когда помиримся. Ещё пишет, что я не должна общаться с другими мужчинами. Говорит, что принадлежу только ему. Но я понимаю, что, если вернусь к нему, всё пойдет по тому же сценарию», — заявила девушка.
Пострадавшая планирует обратиться к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Она считает, что до тех пор, пока Андрей находится на свободе, под угрозой могут оказаться и другие девушки.
«Когда я написала заявление в полицию, меня обвинили в том, что я якобы порчу жизнь мальчику, что сама виновата во всем. Звонили и говорили мне, какая я плохая. А Андрею давали советы, как со мной помириться. До сих пор его не привлекли к ответственности. Мне не столько хочется его проучить, сколько хочется обезопасить других женщин от его влияния», — подытожила Валерия.
После того как ситуация стала достоянием общественности, в ГУ МВД России по Новосибирской области инициировали проверку, передает издание АиФ-Новосибирск.