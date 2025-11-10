Полиция задержала троих приезжих после дорожного конфликта в Москве
Полиция задержала троих приезжих, преградивших путь и напавших на автомобиль в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ходе мониторинга полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой водитель одного автомобиля преградил путь другому, следовавшему в том же направлении. На записи с видеорегистратора можно заметить, как из первой машины на проезжую часть вышли несколько мужчин и вступили в конфликт с водителем второго авто.
В ходе конфликта они повредили транспортное средство, после чего пострадавший водитель покинул место происшествия и обратился в правоохранительные органы. Столичные полицейские задержали троих мужчин в возрасте 26 лет, которые прибыли из другого региона.
Читайте также: