Полиция задержала троих приезжих после дорожного конфликта в Москве

10 ноября 2025, 11:55

В Москве задержали троих приезжих за нападение на автомобиль

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция задержала троих приезжих, преградивших путь и напавших на автомобиль в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.