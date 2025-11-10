Ларисе Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с квартирой

10 ноября 2025, 12:14

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной и её представителю

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Следственные органы возбудили уголовное дело об угрозе убийством российской певице Ларисе Долиной и ее представителю. Об этом сообщила адвокат артистки, передает РИА Новости.