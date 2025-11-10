Ларисе Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с квартирой
Следственные органы возбудили уголовное дело об угрозе убийством российской певице Ларисе Долиной и ее представителю. Об этом сообщила адвокат артистки, передает РИА Новости.
Балашихинский городской суд начал рассмотрение уголовного дела о мошенничестве на сумму 317 миллионов рублей, связанного с квартирой народной артистки.
Адвокат Долиной сообщила, что в ее адрес и адрес ее доверительницы поступали угрозы убийством с требованием прекратить судебное разбирательство. В связи с этим возбуждены уголовные дела, которые сейчас приостановлены.
Напомним, в сентябре суд вынес решение, подтвердив, что Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, является законным владельцем элитной квартиры в районе Хамовники. Ранее эта недвижимость была продана по заниженной цене матери-одиночке Полине Лурье по указанию мошенников.
