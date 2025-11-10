«Кровь и зубы на полу»: В Обнинске мужчина жестоко избил возлюбленную в лифте

10 ноября 2025, 14:59

В Обнинске полиция проводит проверку по факту избиения девушки в лифте

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Обнинске девушка попала в больницу после жестокой драки в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал «ES!-канал Евгения Серкина».