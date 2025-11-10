«Кровь и зубы на полу»: В Обнинске мужчина жестоко избил возлюбленную в лифте
В Обнинске девушка попала в больницу после жестокой драки в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал «ES!-канал Евгения Серкина».
Инцидент произошёл в многоэтажном доме №35/1 на улице Курчатова. По предварительной информации, мужчина избил свою спутницу в кабине лифта. Очевидцы утверждают, что после происшествия они обнаружили в лифте брызги крови и зубы на полу.
Медики доставили пострадавшую в клиническую больницу №8. Однако девушка покинула медицинское учреждение, когда узнала, что кто-то вызвал полицию. Соседи сообщили, что они знали эту пару и часто видели их вместе. После инцидента ни мужчину, ни девушку не видели в доме. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
