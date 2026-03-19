Продавала дочь за продукты и хотела вывезти в лес: шокирующая истории Дианы Ивановой, которую изуродовала мать. Как сложилась ее судьба?
История Дианы Ивановой много лет назад вызвала широкий общественный резонанс. Речь шла не о единичных случаях жестокого обращения, а о систематическом насилии, которому девочка подвергалась в собственной семье. Диана часто становилась объектом агрессии и унижений. Избиения, психологическое давление, голод, лишение сна, тяжелые травмы и деформация лица — все это стало частью ее детства. Впоследствии выяснилось, что физическое насилие было не единственным испытанием, через которое ей пришлось пройти. Подробнее — в материале «Радио 1».
Детство в Алматы: статус «лишнего» ребенка в семьеДиана родилась в 2004 году в Алматы. Своего отца она не знала. Ее мать, Анна Иванова, воспитывала троих дочерей, однако относилась ко всем по-разному. Старшая и младшая девочки получали заботу и внимание, в то время как Диана стала изгоем.
Анна Иванова страдала от наркотической зависимости и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Первый приговор за сбыт наркотиков она получила, когда дочери было около полутора лет. После этого ребенка направили в интернат, где она провела несколько лет, пока мать отбывала наказание.
После освобождения женщина решила вернуть жилье в общежитии, для чего потребовалось восстановить права на детей. Таким образом, когда Диане было уже семь лет, она вновь оказалась в семье, что стало началом ее нелегкой жизни.
Первые тяжелые травмы и бездействие окружающихЧерез несколько месяцев после возвращения домой, она попала в больницу с тяжелыми травмами. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и перелом плеча.
Сначала бабушка пыталась представить произошедшее как обычную домашнюю ссору: она утверждала, что лишь несколько раз ударила внучку костылем из-за ее отказа выполнять уроки. Однако медицинские работники усомнились в этой версии.
Позднее стало известно, что мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила ребенка после жалоб со стороны бабушки. В итоге Диана двое суток находилась дома без сознания и вскоре у нее начались судороги, поэтому мать вызвала скорую.
Диане провели трепанацию черепа, удалили гематому и наложили гипс на сломанную руку. Бабушку депортировали, однако мать избежала серьезного наказания. Последствия травмы сказались на дальнейшем развитии ребенка.
Скрытое насилие: попытки замаскировать происходящееПосле отъезда бабушки ситуация не улучшилась. Насилие продолжилось, при этом внешне семья стремилась производить благополучное впечатление. Во время визитов сотрудников полиции и органов опеки в квартире поддерживался порядок, а другие дети выглядели ухоженными.
Диану, по свидетельствам, в такие моменты прятали в шкафу, чтобы она не попадалась на глаза проверяющим. Девочка не доедала, мать регулярно ее избивала и в открытую говорила, что ненавидит ее.
В качестве наказания Диану могли запирать в туалете и не давали спать. Уроки она выполняла стоя, так как учебники и тетради находились на стиральной машине. Возможность отдохнуть зависела от настроения матери или отсутствия младшей сестры дома.
Попытка избавиться от ребенка и новые формы жестокостиСо временем действия матери стали еще более опасными. Однажды она попыталась избавиться от дочери, попросив собутыльника вывезти девочку в лес. Мужчина отказался выполнять эту просьбу, несмотря на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, он назвал женщину сумасшедшей.
После этого насилие продолжилось. Кроме того, жесткое обращение с ребенком поддерживали и другие: одна из соседок рекомендовала использовать Анне инструменты, когда та собиралась в очередной раз избить Диану. В результате девочке были нанесены тяжелые увечья: перелом носа, повреждения губы, потеря зубов, травмы уха и множественные повреждения головы. Лицо ребенка было серьезно изуродовано.
Обнаружение и вмешательство постороннего человекаСитуация изменилась после того, как в квартиру пришла Надежда Барсукова — родственница сожителя Анны Ивановой. Она обнаружила девочку в крайне тяжелом состоянии. Диана была покрыта гематомами, ее лицо было деформировано. Увиденное произвело на женщину сильное впечатление.
После консультации с супругом Надежда приняла решение вмешаться и не оставлять ситуацию без внимания.
Процесс оформления опеки и новые признанияОформление опекунства заняло продолжительное время. Только в 2019 году Надежде Барсуковой удалось официально взять Диану под опеку.
После переезда в новую семью стали известны дополнительные обстоятельства. В разговорах с приемной матерью девочка сообщила, что в детстве подвергалась эксплуатации: мать «продавала» ее «каким-то дядькам» в обмен на продукты питания. На тот момент ребенку было около восьми лет.
Надежда Барсукова собрала необходимые документы и обратилась в суд. История получила широкое освещение в СМИ, что привлекло внимание общественности.
Судебный процесс и приговорВ ходе судебного разбирательства были представлены многочисленные доказательства систематического насилия. По словам опекуна, судья не смогла сдержать эмоций при осмотре тела подростка: на спине Дианы практически отсутствовали неповрежденные участки кожи.
Анну Иванову приговорили к шести годам лишения свободы. Общественность сочла наказание недостаточно строгим. Во время судебного заседания Диана заявила, что прощает мать, однако позже призналась, что сделала это из страха.
Через пять лет женщину освободили условно-досрочно за примерное поведение. Она продолжает проживать в Алматы. Суд запретил ей приближаться к дочери. Контакты между ними отсутствуют. Девушка также не поддерживает связь с сестрами. Одна из них стала мамой, родив в 15 лет.
Реабилитация: новая семья и психологическая помощьВ новой семье у Дианы появились три брата. Наиболее близкие отношения у нее сложились с младшим. Из-за пропущенного этапа обучения и последствий травм девушка занимается по индивидуальной образовательной программе с педагогами, изучая математику, историю, русский и казахский языки.
Параллельно ведется работа с психологами. С 18 лет Диана находится под наблюдением специалистов. У нее сохраняются эпизоды агрессии, обостряющиеся в весенний и осенний периоды.
Один из таких случаев был зафиксирован на видео: девушка напала на ребенка. Позднее она объяснила свое поведение провокацией со стороны пострадавшего и его отца. Однако видеозапись свидетельствовала о том, что инициатором конфликта выступила сама Диана. Приемная мать отмечала, что после инцидента девушка испытала сильный страх из-за того, что смогла причинить вред другому человеку.
По словам опекуна, Диана испытывает выраженную тревогу и боится, что с ее новой семьей что-то случится.
Медицинская помощь: операции и восстановление внешностиОдновременно с психологической реабилитацией проводилось восстановление физического состояния. Девушка перенесла около десяти хирургических операций. В результате у нее улучшились функции дыхания, слуха и приема пищи, которые ранее были нарушены из-за травм лицевой области.
В одном из телевизионных проектов специалисты по имиджу провели работу над внешним обликом Дианы: сделали макияж, укладку и помогли сформировать новый образ. Это оказало значительное влияние на ее эмоциональное состояние.
По словам близких, после преображения девушка стала более уверенной, начала чаще улыбаться. Приемная мать отмечала изменения в поведении: Диана стала уделять внимание внешнему виду, подбирать одежду и следить за собой.
Попытка адаптации и планы на будущееСегодня Диане 22 года. Надежда Барсукова выражает надежду на успешную социализацию Дианы, включая создание семьи в будущем. Она отмечала, что один из знакомых проявляет к девушке интерес, однако та пока не готова к романтическим отношениям.
Сама Диана не рассматривает в ближайшей перспективе вопросы брака и рождения детей. В первую очередь она намерена получить образование, найти работу и обрести финансовую самостоятельность. Среди ее жизненных целей — получение медицинской профессии.