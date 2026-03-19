Достижения.рф

В Москве трёхлетняя девочка выжила после падения с пятого этажа

Фото: iStock/Iulianna Est

На юге Москвы трёхлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на Велозаводской улице. Ребёнок остался жив и его госпитализировали.



Как сообщает «Вечерняя Москва», инцидент произошёл 19 марта. По предварительным данным, девочка 2023 года рождения находилась дома без должного присмотра взрослых.

В ведомстве уточнили, что после падения ребёнка оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Прокуратура контролирует проведение проверки по факту случившегося. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0