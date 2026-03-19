В Москве трёхлетняя девочка выжила после падения с пятого этажа
На юге Москвы трёхлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на Велозаводской улице. Ребёнок остался жив и его госпитализировали.
Как сообщает «Вечерняя Москва», инцидент произошёл 19 марта. По предварительным данным, девочка 2023 года рождения находилась дома без должного присмотра взрослых.
В ведомстве уточнили, что после падения ребёнка оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Прокуратура контролирует проведение проверки по факту случившегося. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте также: