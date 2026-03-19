В Тюмени арестовали группу, похищавшую людей для работы на стройках

19 марта 2026, 15:38

В Тюменской области арестовали шесть человек за похищение не менее 20 граждан с целью их последующей эксплуатации на стройках. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.





По версии следствия, с 2018 по февраль 2026 года злоумышленники искали людей в трудной жизненной ситуации — бездомных, а также злоупотребляющих алкоголем. Под различными предлогами их заманивали, удерживали в квартирах в Тюмени, в том числе с применением насилия, а затем вывозили на строительные объекты в Югре и на Ямале.



Всем фигурантам предъявлены обвинения по статье о похищении человека, совершенном группой лиц из корыстных побуждений. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.



Преступная деятельность была пресечена в результате совместной операции СК, ФСБ и полиции. Все потерпевшие освобождены.Следствие продолжает устанавливать других возможных участников группы и новых пострадавших.

