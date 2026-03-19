Суд отправил на лечение женщину, убившую 13-летнюю девочку в Первоуральске
Свердловский областной суд постановил направить на принудительное лечение женщину, обвиняемую в разбое и убийстве 13-летней девочки в Первоуральске. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения преступления женщина страдала временным психическим расстройством и не могла осознавать характер своих действий.
Как установил суд, фигурантка пришла в квартиру знакомых под предлогом забрать журнал. В помещении находилась только 13-летняя девочка. Увидев сумку, женщина решила похитить из нее 10 тысяч рублей.
Когда подросток заметила происходящее, обвиняемая напала на нее с ножом и нанесла 32 удара. От полученных травм девочка скончалась.
Женщина проходила по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, а также о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Суд признал необходимым применение к ней принудительных мер медицинского характера.
