В Шереметьево задержали россиянку с украшениями Cartier на 34 миллиона рублей
В аэропорту «Шереметьево» таможенники остановили 49-летнюю россиянку, прилетевшую из Дубая. У нее нашли незадекларированные ювелирные изделия марки Cartier на сумму 34 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Во время выборочного контроля на «зеленом» коридоре сотрудники обнаружили в ручной клади колье и браслет. Экспертиза подтвердила оригинальность изделий, изготовленных из золота 750 пробы с драгоценными вставками, включая бриллианты и редкие камни.
Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по статье 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Сумма неуплаченных пошлин составила более 9,9 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что более 50 шкур крокодилов на сумму около 1,7 миллионов рублей нашли таможенники в багаже пассажира, прилетевшего из Китая в аэропорт Шереметьево. Экзотический груз обнаружили во время выборочной проверки с помощью рентгена — внимание инспекторов привлекло содержимое двух чемоданов.
