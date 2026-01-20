В Шереметьево задержали россиянку с украшениями Cartier на 34 миллиона рублей

20 января 2026, 15:16

Фото: iStock/theprint

В аэропорту «Шереметьево» таможенники остановили 49-летнюю россиянку, прилетевшую из Дубая. У нее нашли незадекларированные ювелирные изделия марки Cartier на сумму 34 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.