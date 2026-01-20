В Брянске двое детей провалились под лёд, катаясь на ватрушках
В Брянске двое детей провалились под лёд, катаясь на ватрушках. ЧП произошло в районе микрорайона Московский.
Как сообщает Telegram-канал Shot, предварительно, детям около 10–12 лет. Всего на реке в тот момент находились пятеро подростков. Двое из них ушли под лёд в холодную воду.
Очевидцы сразу сообщили о случившемся. На месте происшествия нашли две надувные ватрушки и мобильный телефон одного из мальчиков. Сейчас спасатели и экстренные службы продолжают поиски детей.
