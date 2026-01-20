В Ленобласти пятерых рыбаков унесло на льдине в Финский залив
В Ленинградской области пятерых рыбаков на оторвавшейся льдине унесло на километр от берега в Финский залив. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в районе населенного пункта Пески. Люди вышли на лед для рыбалки, но не успели вернуться, когда льдина откололась и начала дрейфовать.
К моменту прибытия спасателей льдину уже отнесло на значительное расстояние от суши. Всех пятерых рыбаков удалось благополучно эвакуировать. Их состояние не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области днем 19 января из воды достали тело 41-летнего местного жителя. Мужчина пришел к Волге под Краснослободском для крещенского купания. После погружения он не смог выбраться из проруби самостоятельно.
