В Ленобласти пятерых рыбаков унесло на льдине в Финский залив

20 января 2026, 16:31

В Ленобласти спасли пятерых рыбаков, унесенных на льдине в Финский залив

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

В Ленинградской области пятерых рыбаков на оторвавшейся льдине унесло на километр от берега в Финский залив. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».