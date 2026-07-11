11 июля 2026, 03:27

Фото: iStock/Cynthia Lempitsky

Ирина Гайдамачук совершила 17 убийств и 18 разбойных нападений. Выжить смогла только одна жертва. Чаще всего преступления происходили в Красноуфимске. Следствие связало ее с эпизодами в Екатеринбурге, Серове, Ачите и Дружинино. На расправы над пожилыми женщинами ее толкнула алкогольная зависимость. Муж не давал ей денег на спиртное, и она начала отнимать их у пенсионерок. За нападения Гайдамачук забирала от 500 до 16 тысяч рублей. Общая сумма составила около 40 тысяч. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Жизнь в пьяном бреду Восемь лет под носом у милиции Как Ирина Гайдамачук уходила от поимки Последнее убийство Суд и приговор

Жизнь в пьяном бреду

Фото: iStock/bhofack2

Восемь лет под носом у милиции

Фото: iStock/zoka74

Как Ирина Гайдамачук уходила от поимки

Фото: iStock/Chalabala

Последнее убийство

Фото: iStock/Cynthia Lempitsky

Суд и приговор