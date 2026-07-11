«Просто хотела выпить»: втиралась в доверие к пенсионеркам, убивала ради денег и годами оставалась вне подозрений
Ирина Гайдамачук совершила 17 убийств и 18 разбойных нападений. Выжить смогла только одна жертва. Чаще всего преступления происходили в Красноуфимске. Следствие связало ее с эпизодами в Екатеринбурге, Серове, Ачите и Дружинино. На расправы над пожилыми женщинами ее толкнула алкогольная зависимость. Муж не давал ей денег на спиртное, и она начала отнимать их у пенсионерок. За нападения Гайдамачук забирала от 500 до 16 тысяч рублей. Общая сумма составила около 40 тысяч. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Жизнь в пьяном бредуИрина родилась в 1972 году в Карпинске Свердловской области. Часть детства она провела в Нягани, в Ханты-Мансийском автономном округе. Пить начала еще в юности: росла почти без контроля со стороны взрослых. По одной версии, родителей лишили права воспитывать дочь, и какое-то время девочка жила у бабушки с дедушкой по линии отца. По другой, семья жила спокойно, а Ирина сама выбрала такой путь. После рождения первого ребенка, дочери, её лишили родительских прав. В конце 1990-х Ирина переехала в Красноуфимск. Там она встретила Петра Гайдамачука и родила еще одну девочку. Первое время забота о ребенке помогла ей отказаться от алкоголя, но позже запои вернулись. Денег не хватало, долги росли, приходилось занимать снова и снова. Муж не давал ей денег, потому что боялся: все уйдет на выпивку.
О девочке из детского дома он знал, но забирать ее не хотел. Ирина рассказала ему другую историю. Она уверяла, что это ребенок ее подруги, отбывающей срок. По ее словам, она просто записала девочку на себя, чтобы не ломать ей судьбу. Ирина нигде не работала и жила без паспорта: документ она отдала в залог кредитору. Дома часто вспыхивали ссоры. Мужчина пытался заставить ее отказаться от алкоголя, но безуспешно. Чтобы найти деньги и расплатиться с долгами, она бралась за случайные подработки: белила стены, вязала на заказ. Этого все равно не хватало. В 2010 году Ирина сказала родным, что пойдет к свекрови за деньгами в счет долга, и домой уже не вернулась. Сначала она перебралась к соседу, потом — к новому любовнику. В том же году ее задержали по подозрению в серии убийств.
Восемь лет под носом у милицииВ 2002 году в Красноуфимске убили пенсионерку. Преступница забила женщину молотком в ее квартире и забрала скромные сбережения. Милиционеры сняли отпечатки пальцев и сверили их с картотекой, но совпадений не нашли. След зашел в тупик. Уже через год у сыщиков появился фоторобот. Его помогла составить третья жертва Ирины, сумевшая спастись. Она рассказала, что к ней пришла молодая худощавая женщина со светлыми волосами, ростом около 160–165 сантиметров. Незнакомка назвалась сотрудницей социальной защиты.
Как только хозяйка открыла дверь, гостья ударила ее молотком по голове. Пенсионерка закричала, и на шум выбежал сосед. Нападавшая сразу скрылась. После этого по городу расклеили ориентировки с портретом подозреваемой. Листовка висела даже на доме, где жила Ирина. Знакомые замечали сходство, шутили по этому поводу, а она лишь смеялась.
Милиция проверяла всех светловолосых женщин, снимала отпечатки пальцев, направляла запросы в разные службы, в том числе в паспортный стол. Но Гайдамачук жила без паспорта и без регистрации. К тому же из осторожности она перекрасила волосы. Поэтому ей удавалось скрываться от правосудия еще восемь лет.
Как Ирина Гайдамачук уходила от поимкиМалярша понимала, что ее ищут, и потому расширила географию преступлений. Она продолжила нападать на пенсионерок в других городах и поселках. В Ачите ее едва не схватили. Одна из жертв успела позвонить участковому. Когда он приехал, женщина уже умерла, а Гайдамачук пряталась в доме. Полицейский несколько раз постучал, не дождался ответа и ушел. На след преступницы сыщики вышли лишь после того, как она оставила молоток в квартире девятой жертвы.
Через месяц милиция приняла за Красноуфимскую волчицу мошенницу Марию Валееву и задержала ее на вокзале. Она взяла на себя убийства и даже назвала мотив. По ее словам, в квартире одной пенсионерки ее изнасиловали несколько мужчин, а хозяйка смеялась над этим.
Валеева уверяла, что с того дня возненавидела всех старушек. Но вскоре случилось новое нападение, и стало ясно: к нему задержанная не имеет отношения. Позже выяснилось, что признание у Валеевой выбили силой. На нее давили, душили, морили голодом и угрожали изнасилованием. В итоге трое оперативников отправились в тюрьму, еще двое получили условные сроки.
Примечательно, что версия о ненависти к пожилым женщинам отчасти подходила и к Гайдамачук. Деньги ей требовались, но ради них она шла на крайнюю жестокость. Первое убийство случилось почти случайно. Во время побелки потолка Ирина решила обокрасть хозяйку и полезла в шкафы. Пенсионерка заметила это и закричала. Тогда женщина схватила молоток и ударила женщину по голове. После этого она пошла за водкой. Очень скоро Ирина вошла во вкус и больше не искала иных способов наживы на беспомощных стариках.
Последнее убийствоПоследнее убийство Ирина Гайдамачук совершила в мае 2010 года в Красноуфимске. Следователи начали проверять связи погибшей пенсионерки и вскоре узнали важную деталь: десять лет назад женщина нанимала маляршу. Соседи описали ее внешность. Ирина не нападала на прежних клиентов. На этот раз она нарушила свое правило и выдала себя. Оперативники быстро установили ее личность и выехали на задержание.
Эксперты подтвердили причастность женщины. Отпечатки пальцев сошлись. На молотке, который она хранила дома, нашли кровь и волосы. Внешность Ирины совпала с фотороботом. После задержания ее отправили в СИЗО. Там Гайдамачук давала скупые показания. Затем следователи провели проверку на полиграфе. После этого отрицать связь с каждым эпизодом уже не имело смысла. Ни родные, ни знакомые, ни новый сожитель не подозревали, чем она занимается.
На одном из допросов штукатурщица рассказала, как действовала. Несколько дней она следила за пожилой женщиной, у нее могли храниться отложенные на похороны деньги. Ирина узнавала, есть ли у будущей жертвы родственники, с кем та общается, когда выходит из дома и когда возвращается. Если пенсионерка жила одна, убийца переходила к следующему шагу. Она стучала в дверь и представлялась соцработником, сотрудником пожарной охраны, газовой службы или юристом из жилконторы. Иногда за день до визита оставляла у входа записку: «Дорогие жильцы! Просьба быть дома 5 мая в 13 часов».
В назначенное время Ирина заходила в квартиру. Как только хозяйка поворачивалась спиной, она била ее молотком. Добыча почти всегда оказывалась скромной. Поэтому следователи предположили: Гайдамачук вела не только жажда денег, но и тяга к крови.