Знаменитая блогерша выпала с 27 этажа и погибла
Бразильская блогерша Кауана Билар выпала с 27 этажа и погибла в Дубае в ОАЭ
В Дубае трагически погибла популярная бразильская блогер и модель Кауана Билар. Девушка выпала из окна квартиры, расположенной на 27-м этаже небоскреба. О гибели дочери в социальных сетях сообщила ее мать, пишет Mirror. Статью перевели «Аргументы и факты».
Местная полиция начала расследование инцидента. Следователи отрабатывают все возможные версии, на месте происшествия продолжается сбор улик. В настоящее время правоохранители изучают обстановку в апартаментах, где проживала блогер.
«Я люблю тебя бесконечно, моя девочка», — говорится в публикации.Уроженка штата Санта-Катарина (юг Бразилии) последнее время жила в Дубае, где вела блог о путешествиях и роскошном образе жизни. Мать погибшей уже вылетела в ОАЭ, чтобы организовать репатриацию тела и контролировать ход следствия. Процедура вывоза осложняется необходимостью получения разрешений от местных властей, также не исключается проведение дополнительных судебно-медицинских экспертиз.