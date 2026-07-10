Знаменитая блогерша выпала с 27 этажа и погибла

10 июля 2026, 15:16

Бразильская блогерша Кауана Билар выпала с 27 этажа и погибла в Дубае в ОАЭ

Фото: istockphoto/frankpeters

В Дубае трагически погибла популярная бразильская блогер и модель Кауана Билар. Девушка выпала из окна квартиры, расположенной на 27-м этаже небоскреба. О гибели дочери в социальных сетях сообщила ее мать, пишет Mirror. Статью перевели «Аргументы и факты».





Местная полиция начала расследование инцидента. Следователи отрабатывают все возможные версии, на месте происшествия продолжается сбор улик. В настоящее время правоохранители изучают обстановку в апартаментах, где проживала блогер.





«Я люблю тебя бесконечно, моя девочка», — говорится в публикации.