17 ноября 2025, 13:32

Фото: iStock/Matthew de Lange

В Московском регионе произошло ужасное преступление. В Гольяновском пруду нашли рюкзак с головой ребенка, а через несколько часов в Балашихе обнаружили тело шестилетнего мальчика. Следователи задержали его маму, которая призналась в убийстве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Обнаружение рюкзака с головой ребенка в пруду Рюкзак, пакет и фрагмент тела Тело на балконе Серьёзные психические отклонения и зависимости



Обнаружение рюкзака с головой ребенка в пруду

Рюкзак, пакет и фрагмент тела

Тело на балконе

Серьёзные психические отклонения и зависимости

