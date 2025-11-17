«Проводник между мирами»: шизофрения, долги, наркотики и суды. Что известно о матери мальчика, чью голову нашли в пруду в Балашихе
В Московском регионе произошло ужасное преступление. В Гольяновском пруду нашли рюкзак с головой ребенка, а через несколько часов в Балашихе обнаружили тело шестилетнего мальчика. Следователи задержали его маму, которая призналась в убийстве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Обнаружение рюкзака с головой ребенка в прудуУтром на востоке Москвы, в Гольяновском пруду, рабочий, который занимался ремонтом набережной, заметил рюкзак в воде. Когда он заглянул внутрь, то увидел голову ребенка. СК РФ сразу начал расследование по делу об убийстве. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, а прокуроры контролировали процесс. Правоохранители опрашивали свидетелей и проверяли записи с городских камер.
По информации Telegram-канала Baza, на шее ребенка нашли следы удушения и гематомы, что свидетельствовало о насильственной смерти от асфиксии. Сообщалось, что мальчик умер более двух дней назад. Водолазы обследовали пруд в поисках тела или улик, но ничего не обнаружили. Следствие продолжало опрашивать людей, но на тот момент подозреваемых не было.
Рюкзак, пакет и фрагмент телаПрокуратура Москвы в своем Telegram-канале разместила фотографии фиолетового рюкзака и красного пакета, в котором обнаружили фрагмент тела. На изображениях можно увидеть загрязненную и обледеневшую находку, огражденную лентой территорию, а также работающих криминалистов.
Тело на балконеВ Балашихе на балконе одной квартиры нашли труп шестилетнего мальчика. Следственный комитет начал расследование. Правоохранители проверили связь между найденным телом и головой, которую обнаружили в Гольяновском пруду. В итоге подтвердили, что это один и тот же человек. Позже задержали мать ребенка. Она призналась в преступлении, но не смогла объяснить, почему так поступила. На месте происшествия обнаружили ножи и другие вещественные доказательства. В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую.
Стражи порядка продолжают опрашивать родственников и соседей семьи, чтобы выяснить все обстоятельства трагического происшествия. В СМИ появились слухи о возможной причастности отчима мальчика к этому делу, которые подтвердила бабушка. Она рассказала, что сожитель дочери забрал мальчика из дома, после чего его никто не видел. По информации издания Mash, погибший был инвалидом.
Серьёзные психические отклонения и зависимостиМать убитого оказалась женщиной с серьезными психическими проблемами и зависимостями. Она состояла на учете у психиатра с диагнозом «параноидальная шизофрения», что сопровождалось слуховыми и зрительными галлюцинациями. В 2025 году к ней вызывали скорую помощь по линии психиатрии четыре раза. Соседи сообщали о ее зависимости от наркотических веществ и частых приступах агрессии.
Женщина родом из Пензенской области. Училась в МГГУ имени Шолохова, однако не закончила учебу. В ее трудовой биографии значатся такие профессии, как: продавец, курьер, грузчик, монтажник и мастер по ремонту бытовой техники. Она часто меняла место жительства, что могло быть связано с ее нестабильным образом жизни. Обвиняемая имела задолженность примерно в 100 тысяч рублей и регулярно оформляла множество микрозаймов. В Пензенской области против нее ведется исполнительное производство в суде.
Интересно, что женщина считала себя «ведьмой» и «проводником между мирами». В своих публикациях в социальных сетях она говорила о «знаках» и «экспериментах с сознанием», а также делилась рисунками «других миров», созданными с помощью нейросети. Она утверждала, что с 2022 года ее «стали преследовать цифры во снах» и уверяла своих друзей, что обладает сверхспособностями.