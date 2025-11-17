Достижения.рф

Стая собак напала на детей во дворе школы в Иркутске

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В Иркутске стая дворняг, живущая на территории Татарского кладбища, напала на детей во дворе школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.



Инцидент произошел 15 ноября в Октябрьском районе города. К счастью, школьники отделались испугом, успев разбежаться в стороны.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Его расследование находится на контроле областной прокуратуры. Также надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства об ответственном обращении с животными.

Предполагается, что местные власти не предприняли своевременных мер для отлова бездомных собак.

Ранее сообщалось, что дикий кабан ворвался на территорию школы в Приморье. В схватку с ним вступил местный сторож.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0