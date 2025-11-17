Стая собак напала на детей во дворе школы в Иркутске
В Иркутске стая дворняг, живущая на территории Татарского кладбища, напала на детей во дворе школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Инцидент произошел 15 ноября в Октябрьском районе города. К счастью, школьники отделались испугом, успев разбежаться в стороны.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Его расследование находится на контроле областной прокуратуры. Также надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства об ответственном обращении с животными.
Предполагается, что местные власти не предприняли своевременных мер для отлова бездомных собак.
Ранее сообщалось, что дикий кабан ворвался на территорию школы в Приморье. В схватку с ним вступил местный сторож.
Читайте также: