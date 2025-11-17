Достижения.рф

Baza: Подростки толпой избили полицейского в Воркуте

Фото: istockphoto/blinow61

В Воркуте подростки толпой избили сотрудника полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Правоохранители приехали в местный торговый центр по вызову из‑за дебоша. Группа молодых людей угрожала работникам пунктов выдачи заказов и швыряла бутылки по помещению.

Полицейским удалось успокоить нарушителей, и они разошлись, но вскоре пьяные злоумышленники вернулись и потребовали, чтобы с камер видеонаблюдения удалили записи их поведения.

При повторном выезде толпа окружила одного из полицейских. После короткой стычки один из подростков начал бить офицера, и к избиению немедленно присоединились его друзья.

Позже всех фигурантов задержали. В отношении 17‑летнего зачинщика возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0