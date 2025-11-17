Baza: Подростки толпой избили полицейского в Воркуте
В Воркуте подростки толпой избили сотрудника полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Правоохранители приехали в местный торговый центр по вызову из‑за дебоша. Группа молодых людей угрожала работникам пунктов выдачи заказов и швыряла бутылки по помещению.
Полицейским удалось успокоить нарушителей, и они разошлись, но вскоре пьяные злоумышленники вернулись и потребовали, чтобы с камер видеонаблюдения удалили записи их поведения.
При повторном выезде толпа окружила одного из полицейских. После короткой стычки один из подростков начал бить офицера, и к избиению немедленно присоединились его друзья.
Позже всех фигурантов задержали. В отношении 17‑летнего зачинщика возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти.
