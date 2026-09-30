30 сентября 2026, 03:27

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

В течение четырех лет жители Таганрога жили рядом с неизвестным убийцей, который выбирал одиноких пожилых людей и нападал на них. Преступник проникал в частные дома, после чего жестоко расправлялся с хозяевами с помощью ножа и забирал ценности. Милиция долго не могла выйти на его след. Развязка наступила после последнего преступления, когда маньяк оставил на месте происшествия отпечаток пальца. Следователи установили, что он принадлежал 46-летнему Максиму Назаренко — ранее судимому рецидивисту, который вел затворнический образ жизни и жил в гараже. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Четыре года убийств одиноких пенсионеров Как следователи вышли на преступника Как следствие вышло на Максима Назаренко В гараже Назаренко нашли оружие и вещи погибших Особенности личности Назаренко Причастность Назаренко к 11 убийствам

Четыре года убийств одиноких пенсионеров

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

Как следователи вышли на преступника

Фото: istockphoto / Artem_Furman

Как следствие вышло на Максима Назаренко

Россиянин показал незнакомой девочке половой орган и поплатился

В гараже Назаренко нашли оружие и вещи погибших

Фото: istockphoto / Aroma photography

Особенности личности Назаренко

«А вот судебно-медицинская экспертиза показала, что изувер был не только маньяком, социопатом, но и садистом. Он продолжил бы убивать и дальше, если бы его не остановили», — отмечал Заремба.

Фото: istockphoto / rootstocks

Причастность Назаренко к 11 убийствам