Прятался в кустах и открыл огонь по спецназу: как затворник из Таганрога четыре года безнаказанно убивал пенсионеров и почему его не могли поймать?
В течение четырех лет жители Таганрога жили рядом с неизвестным убийцей, который выбирал одиноких пожилых людей и нападал на них. Преступник проникал в частные дома, после чего жестоко расправлялся с хозяевами с помощью ножа и забирал ценности. Милиция долго не могла выйти на его след. Развязка наступила после последнего преступления, когда маньяк оставил на месте происшествия отпечаток пальца. Следователи установили, что он принадлежал 46-летнему Максиму Назаренко — ранее судимому рецидивисту, который вел затворнический образ жизни и жил в гараже. Подробнее — в материале «Радио 1».
Четыре года убийств одиноких пенсионеровПервые убийства произошли в конце 2010 года. В Таганроге с пугающей регулярностью начали находить погибшими пожилых людей, проживавших в частных домах. Преступник придерживался определенной схемы: он выбирал угловые дома, проникал внутрь через окно либо выбивал дверь ногой, а затем нападал на хозяев с ножом.
Чаще всего убийца действовал по выходным. Он тщательно избегал камер наблюдения и использовал перчатки, поэтому долгое время оперативникам не удавалось получить зацепки, которые позволили бы установить личность преступника.
Первое известное убийство произошло 25 декабря 2010 года. Жертвами стали 82-летний мужчина и его 69-летняя жена. Оба получили рубленые и колото-резаные ранения, от которых скончались. Из дома преступник забрал золотую цепочку и две тысячи рублей. Тогда следствие еще не предполагало, что расследует начало многолетней серии убийств.
4 июня 2011 года погибла 51-летняя одинокая женщина. Преступник нанес ей многочисленные проникающие ножевые ранения, после чего забрал из дома ноутбук, мобильный телефон и пять тысяч рублей.
16 августа того же года жертвой стала 66-летняя пенсионерка. Женщина получила колото-резаные ранения головы и груди. После убийства из дома исчезли ноутбук в сумке, мобильный телефон и десять тысяч рублей.
17 октября 2011 года преступник напал на 70-летнюю женщину, у которой не было родственников. Он нанес ей несколько ножевых ударов в область груди, головы и шеи. Установить, какие именно вещи могли пропасть после убийства, не удалось, однако проведенная позднее экспертиза показала, что преступник действовал тем же способом, что и в предыдущих эпизодах.
5 декабря 2011 года погибла 76-летняя пенсионерка. Из ее дома убийца забрал мобильный телефон и 70 тысяч рублей, которые женщина откладывала на поездку в Иерусалим.
16 августа 2012 года преступник убил 74-летних супругов. Оба умерли от ножевых ранений, а из дома исчезли мобильный телефон, два золотых перстня и 50 тысяч рублей.
3 сентября 2013 года жертвой стала 75-летняя женщина. У нее похитили мобильный телефон и кухонную утварь.
Как следователи вышли на преступникаПоследнее, 11-е убийство произошло 3 сентября 2014 года. В частном доме были обнаружены тела 62-летнего пенсионера и его 55-летней супруги. Мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь. На этот раз преступник использовал обрез, который взял в гараже хозяина дома, где хранилось охотничье ружье. Женщину он убил ножом.
После расправы из дома исчезли охотничье ружье, газовый и пневматический пистолеты, золотые украшения и красный клатч. Именно во время этого нападения убийца допустил ошибку, которая впоследствии позволила установить его личность. Он торопился и опасался, что выстрел привлечет внимание соседей, поэтому оставил на месте преступления отпечаток пальца.
Следователи также обнаружили на линолеуме след обуви. Позднее в гараже подозреваемого найдут ботинки с таким же рисунком подошвы.
Как следствие вышло на Максима НазаренкоДо последнего убийства полиция практически не располагала сведениями, которые могли бы привести к преступнику. Назаренко действовал осторожно и старался не оставлять после себя следов. Однако после нападения на пожилых супругов оперативники вновь начали проверять людей, которые могли быть связаны с серией преступлений.
В поле зрения следствия оказался 46-летний Максим Назаренко, ранее судимый за разбой. Мужчина вел крайне замкнутый образ жизни: он не работал, практически не общался с женщинами и жил в гараже одного из кооперативов, откуда выходил редко и преимущественно по вечерам.
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Особое внимание привлекла характеристика Назаренко, полученная из колонии. В ней его описывали как человека «злобного, беспринципного, жестокого и скрытного».
Свой предыдущий срок Назаренко отбыл полностью — от «звонка до звонка». При этом к условно-досрочному освобождению мужчина не стремился. После выхода на свободу он не вернулся к пожилой матери, а поселился у знакомого в гараже.
Решающим доказательством стал отпечаток пальца, который нашли в доме убитых супругов. Следователи проверили его по имеющимся базам данных и установили совпадение с отпечатками Максима Назаренко.
В гараже Назаренко нашли оружие и вещи погибшихОперацию по задержанию подозреваемого назначили на 7 октября 2014 года. Одновременно планировалось провести обыски в гараже, где жил Назаренко, и в доме его матери. Однако самого мужчины в гараже не оказалось. Спецназовцы начали обследовать территорию рядом и вскоре обнаружили Назаренко в кустах. Предположительно, мужчина наблюдал за действиями сотрудников полиции.
На предложение сдаться Назаренко ответил стрельбой из обреза. Сотрудники спецназа открыли ответный огонь, в результате которого подозреваемый погиб. После смерти Назаренко следователи провели обыск и обнаружили большое количество предметов, которые связали его с убийствами.
Как рассказывал «Комсомольской правде» следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел Анатолий Заремба, экспертиза установила, что все преступления, кроме последнего, были совершены одним и тем же ножом. Орудие убийства нашли среди вещей в гараже.
Кроме того, следствие получило доказательства того, что перед нападениями Назаренко приходил к домам будущих жертв, а на следующий день возвращался на места преступлений и наблюдал за работой следственно-оперативных групп.
В гараже-притоне нашли похищенное охотничье ружье, которое Назаренко уже начал переделывать в обрез, коллекцию ножей и строительные перчатки. Там же находились многочисленные мобильные телефоны и личные вещи погибших.
Среди найденных предметов оказались позолоченные часы, принадлежавшие 82-летнему мужчине, убитому в первом эпизоде, корпус ноутбука, сумка со следами ДНК убийцы, мобильные телефоны, гирьевые весы и ключи от квартиры одной из жертв.
Особенности личности НазаренкоСледователь Анатолий Заремба позднее говорил, что судебно-медицинская экспертиза позволила сделать вывод о крайней жестокости преступника.
«А вот судебно-медицинская экспертиза показала, что изувер был не только маньяком, социопатом, но и садистом. Он продолжил бы убивать и дальше, если бы его не остановили», — отмечал Заремба.После гибели Назаренко специалисты провели комплексную судебно-психолого-психиатрическую экспертизу и составили подробный портрет мужчины.
В официальном заключении его характеризовали как асоциальную психопатическую личность, у которой отмечалось «эмоционально-неустойчивое расстройство личности» и «асоциальное расстройство личности». Эксперты связывали такой вывод с данными анамнеза и документами, согласно которым еще с подросткового возраста Назаренко отличался раздражительностью, вспыльчивостью, конфликтностью и эгоцентризмом, а также имел несформированные морально-этические установки.
Изучив его биографию, специалисты также отметили повышенную раздражительность, демонстративность, склонность к шантажу и манипуляциям, конфликтность и эмоциональную лабильность. При этом эксперты пришли к выводу, что Назаренко понимал характер своих действий и мог ими руководить. В его поведении также отмечались «асоциальные тенденции: нежелание работать, склонность к алкоголю, наркомании, правонарушениям».
Отдельное внимание специалисты обратили на характер нападений и то, каким образом Назаренко наносил ранения. Удары приходились в том числе в лицо, шею и грудь. По версии экспертов, убийства не сводились исключительно к стремлению завладеть имуществом жертв.
Причастность Назаренко к 11 убийствамВсего следователи смогли доказать причастность Максима Назаренко к 11 убийствам. По каждому эпизоду удалось собрать доказательства, среди которых были отпечатки пальцев, следы ДНК, орудие преступления и личные вещи погибших, найденные в гараже.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что большинство жертв были убиты одним и тем же ножом. При этом следователи установили еще одну характерную деталь поведения преступника: после нападений он возвращался к местам убийств на следующий день и наблюдал за тем, как полиция расследует произошедшее.
Такая особенность поведения позволила следствию получить дополнительные сведения о том, как Назаренко готовился к преступлениям и следил за последствиями своих действий. В общей сложности серия продолжалась около четырех лет.
После гибели Максима Назаренко привлечь его к уголовной ответственности уже было невозможно. В апреле 2015 года уголовное дело по факту убийства 11 человек официально прекратили в связи со смертью подозреваемого.