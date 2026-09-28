Россиянин забил немощную мать палкой и выдумал ограбление
В Иркутске перед судом предстанет 56-летний местный житель, обвиняемый в расправе над пожилой матерью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, мужчина жил в квартире в микрорайоне Юбилейном вместе с 82-летней матерью, которой требовался постоянный уход. В июле этого года, оставшись с ней наедине и понимая, что никто не помешает, он взял деревянную палку и жестоко избил женщину — спасти ее не удалось.
Чтобы скрыть следы преступления, фигурант позвонил одному из родственников и заявил, что в жилье якобы ворвались неизвестные. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело, однако свою вину обвиняемый так и не признал.
Ранее сообщалось, что 41-летняя жительница Амурской области убила сожителя, ударив его скалкой по голове.
Читайте также: