Россиянин забил немощную мать палкой и выдумал ограбление

28 сентября 2026, 22:53

Жителя Иркутска осудят за убийство 82-летней матери

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Иркутске перед судом предстанет 56-летний местный житель, обвиняемый в расправе над пожилой матерью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.