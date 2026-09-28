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Россиянин забил немощную мать палкой и выдумал ограбление

Жителя Иркутска осудят за убийство 82-летней матери
Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Иркутске перед судом предстанет 56-летний местный житель, обвиняемый в расправе над пожилой матерью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.



По данным ведомства, мужчина жил в квартире в микрорайоне Юбилейном вместе с 82-летней матерью, которой требовался постоянный уход. В июле этого года, оставшись с ней наедине и понимая, что никто не помешает, он взял деревянную палку и жестоко избил женщину — спасти ее не удалось.

Чтобы скрыть следы преступления, фигурант позвонил одному из родственников и заявил, что в жилье якобы ворвались неизвестные. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело, однако свою вину обвиняемый так и не признал.

Ранее сообщалось, что 41-летняя жительница Амурской области убила сожителя, ударив его скалкой по голове.

Лидия Пономарева

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