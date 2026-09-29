Достижения.рф

Трое мужчин накачали наркотиками и изнасиловали иностранку

В Лахоре задержали подозреваемых в изнасиловании гражданки Азербайджана
Фото: iStock/pashapixel

В пакистанском Лахоре 20-летняя жительница Баку заявила в полицию, что трое мужчин опоили ее наркотиками и совершили над ней насилие. Правоохранители задержали подозреваемых, сообщает The Independent.



По словам девушки, на улице с ней познакомились две женщины и пригласили поужинать. В ресторане к ним присоединились трое мужчин.

После встречи они вызвались отвезти компанию домой. Вместо этого они привезли иностранку в квартиру по неизвестному адресу, утверждает пострадавшая. Там ее, по ее версии, заставили принять наркотики и изнасиловали.

Позднее девушку оставили на дороге и забрали у нее ценные вещи. Она обратилась в полицию и опознала задержанных. Следствие продолжает проверку обстоятельств происшествия.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0