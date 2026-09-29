Трое мужчин накачали наркотиками и изнасиловали иностранку

29 сентября 2026, 09:39

В Лахоре задержали подозреваемых в изнасиловании гражданки Азербайджана

Фото: iStock/pashapixel

В пакистанском Лахоре 20-летняя жительница Баку заявила в полицию, что трое мужчин опоили ее наркотиками и совершили над ней насилие. Правоохранители задержали подозреваемых, сообщает The Independent.