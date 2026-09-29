Россиянин показал незнакомой девочке половой орган и поплатился
42-летнего жителя Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в развратных действиях в отношении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба краевого СУ СК.
Мать девочки написала заявление в полицию 20 сентября. По ее словам, неизвестный показывал ее дочери половые органы. Личность мужчины вскоре установили — им оказался ранее судимый местный житель.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье 135 УК: «Развратные действия». Фигурант активно сотрудничает со следствием, с его участием проводятся неотложные следственные действия. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, следователи настаивают на заключении под стражу.
Ранее сообщалось, что суд в ХМАО вынес приговор иностранцу по делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. С двумя пострадавшими школьниками мужчина познакомился в интернете.
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