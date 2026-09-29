Россиянин показал незнакомой девочке половой орган и поплатился

29 сентября 2026, 12:12

На Камчатке задержали рецидивиста за растление ребенка

Фото: iStock/YakobchukOlena

42-летнего жителя Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в развратных действиях в отношении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба краевого СУ СК.