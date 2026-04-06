Пустила в дом свою смерть: в Свердловской области женщина заплатила жизнью за желание помочь человеку, подробности трагедии
Трагедия, произошедшая 26 сентября в деревне Курманка Заречного городского округа Свердловской области, получила широкий общественный резонанс. Жертвой преступления стала 39-летняя Елена Косецкая. Ее автомобиль — белый кроссовер Renault Arkana — вскоре после исчезновения женщины был найден брошенным на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Спустя несколько дней поисков было обнаружено тело погибшей. При этом задержать предполагаемого преступника оперативникам удалось не сразу. Подробности трагедии — в материале «Радио 1».
Исчезновение женщины: тревогу первым поднял ее сынПо информации следствия, утром 26 сентября Елена Косецкая отправилась на свой дачный участок в деревне Курманка. Землю она приобрела примерно за месяц до трагедии. Предполагалось, что поездка будет короткой, так как в городской квартире оставался ее малолетний сын.
Однако домой женщина не вернулась. Мальчик долго ждал маму, после чего, обеспокоенный ее отсутствием, позвонил отцу. Несмотря на то, что родители мальчика находились в разводе, мужчина сразу оценил серьезность ситуации и обратился в правоохранительные органы.
Как позже сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, именно этот звонок стал отправной точкой для начала поисковой операции.
«На следующий день запереживавший из-за долгого отсутствия мамы мальчик позвонил своему отцу. Малыш поведал папе о случившемся, после чего в полицию поступило тревожное сообщение о пропаже гражданки», — сказал он.Получив ориентировку, сотрудники уголовного розыска приступили к проверке круга общения Елены Косецкой. В первую очередь они опросили жителей дачного массива, где находился ее участок. В ходе обхода удалось установить человека, который последним видел женщину живой.
Подозреваемый: наемный работник с криминальным прошлымВ ходе оперативных мероприятий внимание правоохранителей привлек 35-летний Алексей Протасов. Он появился в поселке Заречный вскоре после того, как Елена приобрела дачный участок.
Женщина планировала реализовать на этой территории бизнес-проект: строительство нескольких финских домиков для сдачи в посуточную аренду. Для выполнения работ она наняла Протасова.
По словам знакомых, Елена Косецкая отличалась доброжелательностью и стремлением помогать людям. Подруга погибшей, комментируя ситуацию журналистам, отмечала, что женщина была целеустремленной, заботливой матерью и профессионалом в своей сфере деятельности.
«Рождение сына — это стало самым большим счастьем для нее. Она его очень ждала. Умная, красивая, цельная личность, профессионал в своей работе, который знал, как обеспечить ребенка всем необходимым», — вспоминала женщина.Вместе с тем именно желание сэкономить и поддержать человека в трудной жизненной ситуации сыграло роковую роль: она доверила работу на участке совершенно незнакомому человеку. По словам соседей, ранее на участке работала бригада строителей, однако Елена отказалась от их услуг из-за высокой стоимости.
«У нее сначала бригада работала, но она по деньгам не потянула их работу. А этот мужик рассказал ей, что родом из Томска. Паспорт потерял. Работы нет. Денег тоже. Лена сказала, что будет платить ему по две тысячи рублей в день. Плюс жить он сможет там же в домике. Пригрела змею», — рассказывал сосед женщины Николай.Протасов согласился и начал выполнять функции разнорабочего и охранника.
День преступления: развитие конфликта и нападениеСогласно имеющейся информации, 26 сентября, в день трагедии, Алексей Протасов дождался приезда Елены Косецкой на участок. После этого между ними произошел конфликт.
По информации источников, мужчина напал на женщину, привязал ее к стулу и нанес множественные удары. После совершения преступления он сел в машину и уехал.
Отмечается, что к моменту трагедии Протасов проработал на участке около недели. За это время он успел частично выполнить строительные работы, включая установку забора и начало монтажа ворот.
При этом, по словам знакомых погибшей, Елена была недовольна качеством его труда. Она жаловалась, что работы ведутся медленно и некачественно, а сам Алексей злоупотребляет алкоголем.
Задержание подозреваемого: попытка скрыться и провалПосле совершения преступления Протасов направился в сторону Екатеринбурга на автомобиле Елены Косецкой. Впоследствии он попал в аварию, не справившись с управлением. Поврежденный автомобиль он оставил на Екатеринбургской кольцевой автодороге.
Сам подозреваемый попытался скрыться и добрался до Каменска-Уральского, где рассчитывал укрыться. Его задержали 2 октября 2023 года в одном из продуктовых магазинов.
«Среди его покупок были обычные товары — два батона, две палки колбасы, сигареты и пиво. Но утолить голод подозреваемому не удалось: на выходе из магазина представители МВД его молниеносно скрутили и этапировали в город Заречный, по месту совершения преступления, для производства следственных действий, где у погибшей женщины были похищены личные вещи и легковой автомобиль "Рено"», — рассказал Горелых.
Биография обвиняемого: многократные судимостиПосле установления личности Алексея Протасова вскрылись сведения о его криминальном прошлом. На момент совершения преступления он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Всего за его плечами числилось 14 эпизодов, по 12 из которых были вынесены обвинительные приговоры. В числе совершенных им преступлений — кражи, разбойные нападения, угоны транспортных средств и мошенничество. Так получилось, что Елена Косецкая привела в дом опытного рецидивиста, который просто выжидал удобного случая для нападения.
Признательные показания и версия обвиняемогоВ ходе допроса Алексей Протасов признал свою вину и подробно изложил обстоятельства произошедшего. По его словам, он познакомился с Еленой через объявление о строительных работах, после чего она его пригласила на дачный участок.
Он подтвердил, что проживал на территории, получал оплату за работу и выполнял порученные задачи. В день преступления, по его версии, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и Еленой Косецкой возник конфликт: Протасов утверждал, что причиной стала якобы недоплата денежных средств.
В ходе ссоры он нанес женщине несколько ударов по голове, а затем взял ее автомобилем и попытался скрыться.
Судебный приговор и компенсация семьеБелоярский районный суд рассмотрел уголовное дело и 11 сентября 2024 года вынес приговор Алексею Протасову. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственников погибшей. В пользу семьи Елены Косецкой с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 3,2 миллиона рублей.