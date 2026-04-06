Число погибших при ЧП на заводе в Нижнекамске выросло до 11
Число погибших при ЧП на заводе в Татарстане возросло до 11 человек. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Еще 96 человек получили травмы различной степени тяжести. Ранее их состояние описал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Напомним, днем 31 марта в одном из цехов завода прогремел взрыв. Его волна была настолько сильной, что вызвала колебания зданий. Впоследствии в здании начался мощный пожар. Предполагается, что причиной ЧП стала техническая неисправность оборудования.
Руководство «Нижнекамскнефтехима» объявило о выплате компенсаций семьям погибших в размере 10 млн рублей. Каждый госпитализированный, в свою очередь, получит три миллиона.
