В российском городе автомобили плывут по улицам
Весеннее половодье затопило улицы Нижнего Новгорода. В Слободе Подновье вода поднялась до уровня капотов машин, а в Канавинском районе изменились троллейбусные маршруты. Об этом пишет «МК».
Жители активно публикуют в соцсетях фото и видео с мест событий. На кадрах видно, как некоторые автомобили полностью остановились, а их водители оказались по пояс в воде.
Представитель администрации Нижегородского района сообщил о проведённых технологических мероприятиях. Специалисты откачивают воду с проезжей части, привлекая дополнительную технику. Уровень на затопленных участках уже снизился на 25 сантиметров.
На улице Мурашкинской в Канавинском районе значительное скопление воды у дома № 13 привело к изменению движения троллейбусов. Маршрут № 10 теперь следует только до остановки «Тоннель Московского вокзала». Об этом проинформировали в Центре развития транспортных систем.
