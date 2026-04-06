В российском городе автомобили плывут по улицам

Весенний паводок затопил дороги Нижнего Новгорода, изменив движение транспорта
Фото: iStock/Didindan Bintang

Весеннее половодье затопило улицы Нижнего Новгорода. В Слободе Подновье вода поднялась до уровня капотов машин, а в Канавинском районе изменились троллейбусные маршруты. Об этом пишет «МК».



Жители активно публикуют в соцсетях фото и видео с мест событий. На кадрах видно, как некоторые автомобили полностью остановились, а их водители оказались по пояс в воде.

Представитель администрации Нижегородского района сообщил о проведённых технологических мероприятиях. Специалисты откачивают воду с проезжей части, привлекая дополнительную технику. Уровень на затопленных участках уже снизился на 25 сантиметров.

На улице Мурашкинской в Канавинском районе значительное скопление воды у дома № 13 привело к изменению движения троллейбусов. Маршрут № 10 теперь следует только до остановки «Тоннель Московского вокзала». Об этом проинформировали в Центре развития транспортных систем.

Дарья Осипова

