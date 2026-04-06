Ребенка едва не загрыз волк, пока родители сидели в смартфонах

06 апреля 2026, 16:39

В США волк напал на полуторагодовалого малыша в зоопарке

В американском штате Пенсильсия возбудили уголовное дело против родителей 17-месячного ребёнка, на которого в местном зоопарке напал волк. Об этом сообщает издание Metro в материале, переведённом aif.ru.





По данным следствия, 43-летняя мать и 61-летний отец вместе с малышом пришли в зоопарк, сели на скамейку и увлеклись телефонами. В этот момент мальчик самостоятельно пробрался в вольер к волкам. Один из хищников схватил ребёнка за руку. Услышав крик, несколько посетителей бросились на помощь и отбили малыша.



Пострадавшего доставили в больницу, его жизнь вне опасности. Врачи отметили, что он отделался испугом и лёгкой травмой руки. В зоопарке подчеркнули, что поведение волка было естественным и не свидетельствует об агрессии со стороны животного.



В учреждении напомнили, что посетители обязаны находиться в специально отведённых зонах и не спускать глаз с детей. Правоохранители пришли к выводу, что ответственность за безопасность ребёнка должны были нести родители. Им предъявили обвинение в преступлении, связанном с созданием угрозы благополучию детей.





«Наши среды обитания спроектированы с несколькими уровнями защиты, а также установлены четкие указатели и барьеры для обеспечения безопасного наблюдения», — резюмировал представитель зоопарка.