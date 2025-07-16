Путался в жертвах, но избежал смертной казни: почему маньяка из Поворино боятся соседи и кто мечтает выйти за него замуж

16 июля 2025, 16:37

Серийный убийца Владимир Ретунский (Фото: Life.ru)

Серийный маньяк Владимир Ретунский снова живет среди людей. Он улыбается, разводит кур и пишет стихи. Однако соседи не верят в его раскаяние и кидают камни в окна. Подробнее о том, почему его боятся, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Чудом избежал смертной казни Путался в показаниях Щенок выдал убийцу Избежал казни Единственная, кто его не боится: Кто такая Наталья и зачем она с ним?

Чудом избежал смертной казни

Серийный убийца Владимир Ретунский (Фото: Life.ru)



«У меня трудовой стаж 37 лет, а пенсия минимальная — 14 тысяч. Раньше водителем работал, но права сменить мне не дают, а другой работы у меня нет. Один глаз не видит, глухой на одно ухо. Так-то. Выручает натуральное хозяйство: сад, огород, петухи да куры — в день десяток яиц несут. Так и живу», — рассказал о своей жизни пожилой маньяк журналистам Life.

Путался в показаниях

Фото: iStock/SB Arts Media



«Стихи я сочинял, их у меня, наверное, полторы тысячи. В тюрьме заняться нечем было, вот и сочинял со скуки. Но уже давно не пишу, нет на них времени. Каждый день по дому и участку куча дел — что летом, что зимой», — рассказал Ретунский журналистам Life.

Щенок выдал убийцу

Фото: iStock/Wirestock



Избежал казни

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH



«А почему я должен уезжать? Я ни в чём не виноват, никого из девушек не убивал и не насиловал. На меня повесили «висяки», сам себя оговорил в ходе следствия. Было одно убийство, но непреднамеренное — случайно сбил машиной девушку. Я за него честно свой срок отмотал», — рассказал маньяк журналистам Life.

Единственная, кто его не боится: Кто такая Наталья и зачем она с ним?