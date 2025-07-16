Путался в жертвах, но избежал смертной казни: почему маньяка из Поворино боятся соседи и кто мечтает выйти за него замуж
Серийный маньяк Владимир Ретунский снова живет среди людей. Он улыбается, разводит кур и пишет стихи. Однако соседи не верят в его раскаяние и кидают камни в окна. Подробнее о том, почему его боятся, читайте в материале «Радио 1».
Чудом избежал смертной казниНа улице Чкалова в Поворине, небольшом городке Воронежской области, стоит постройка, напоминающая шалаш для бродяг. Среди хлама — кирпичи, куски шифера и пластиковые бочки. В центре участка расположено старое автомобильное сиденье, которое стало любимым местом хозяина. На нем часто проводит время мужчина, который выглядит как обычный деревенский пенсионер: простой, загорелый и улыбчивый. Это Владимир Ретунский — тот самый серийный убийца и насильник из Поворина, который чудом избежал смертной казни, отсидел 13 лет и теперь доживает свой век в этом городке.
«У меня трудовой стаж 37 лет, а пенсия минимальная — 14 тысяч. Раньше водителем работал, но права сменить мне не дают, а другой работы у меня нет. Один глаз не видит, глухой на одно ухо. Так-то. Выручает натуральное хозяйство: сад, огород, петухи да куры — в день десяток яиц несут. Так и живу», — рассказал о своей жизни пожилой маньяк журналистам Life.
Путался в показанияхВ Поворино живет чуть более 16 тысяч человек. Основные источники дохода местных жителей — железная дорога и фабрики. Однако известен город как место проживания Владимира Ретунского — серийного убийцы и насильника, совершившего в 90-е годы восемь доказанных убийств и изнасилований. Это официальная число жертв, но сам Ретунский во время следствия путался в показаниях, упоминая о 11 или даже 60 жертвах.
«Стихи я сочинял, их у меня, наверное, полторы тысячи. В тюрьме заняться нечем было, вот и сочинял со скуки. Но уже давно не пишу, нет на них времени. Каждый день по дому и участку куча дел — что летом, что зимой», — рассказал Ретунский журналистам Life.
Несмотря на свою добродушную внешность и уверенность, Ретунский остается настороженным. Спустя десятки лет он всё ещё опасается мести со стороны родственников своих жертв. Маньяк отметил, что как только о нём снимают фильм или пишут статью, в деревне сразу начинается шум — местные жители приходят и бросают камни в его дом.
Щенок выдал убийцуВладимир Ретунский терроризировал Воронежскую и Волгоградскую области с 1990 по 1996 год, похищая молодых девушек. Его жертвами становились многие, но раскрыть маньяка не удавалось из-за его обаяния и маски семейного человека. В июле 1996 года он встретил свою предпоследнюю жертву, 23-летнюю Оксану Ивакину. Она пыталась поймать попутку с щенком ротвейлера, которого везла в подарок. Ретунский изнасиловал и убил девушку, но щенка оставил. Этот щенок позже оказался у его пасынка, что в конечном итоге помогло следователям выйти на след маньяка спустя полгода.
Избежал казниРетунский — один из российских серийных убийц, которому повезло избежать казни за свои преступления, как того требовал закон того времени. Его арестовали в 1997 году, но судили по статье УК РСФСР, действовавшей на момент совершения преступлений. К моменту вынесения приговора в России был введён мораторий на смертную казнь, а пожизненное заключение ещё не существовало. Верховный суд России приговорил Ретунского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима — это было максимальное наказание после отмены смертной казни. Серийный убийца вышел на свободу в 2012 году. Позже Ретунский снова оказался за решёткой — на этот раз за кражу полутора тысяч рублей у соседки.
После выхода из тюрьмы Ретунский пытался устроиться на работу, но столкнулся с неприязнью местных жителей, которые его боятся и ненавидят. Он выражает усталость от такой жизни, но не собирается уезжать из города, так как считает себя невиновным. Утверждает, что только случайно сбил девушку на машине и за это отбывал срок. Однако его слова вызывают недоверие у горожан, ведь в ходе следствия он сам указывал места захоронения своих жертв.
«А почему я должен уезжать? Я ни в чём не виноват, никого из девушек не убивал и не насиловал. На меня повесили «висяки», сам себя оговорил в ходе следствия. Было одно убийство, но непреднамеренное — случайно сбил машиной девушку. Я за него честно свой срок отмотал», — рассказал маньяк журналистам Life.
Единственная, кто его не боится: Кто такая Наталья и зачем она с ним?Когда Ретунский вышел на свободу, его жизнь стала настоящим испытанием. Окружение отвернулось от него, даже на картах Яндекса и Гугла его дом обозначен как пустырь. Вечером, несмотря на хорошее освещение улицы, участок маньяка погружается в непроглядный мрак. У калитки не горит свет — в отличие от соседей здесь даже не установлен уличный фонарь. Окна его дома заколочены, как он сам объясняет, из-за разбитых стекол. На участке царит запустение: покосившийся сарай, курятник в чуть лучшем состоянии, строительный мусор, разбросанный шифер и кастрюли. Единственным местом, которое радует глаз, является огород — аккуратные грядки, тщательно прополоты и ухожены.
Есть одна семья, с которой маньяк поддерживает связь. Недалеко от его участка живёт Наталья — 62-летняя женщина, с которой мужчина встречается уже восемь лет. Она знает о его мрачном прошлом, но это не остановило её. Время от времени дочь Натальи поднимает вопрос о том, чтобы он забрал её мать к себе, однако Ретунский не спешит с предложением руки и сердца — ему привычнее жить одному, без женского надзора.