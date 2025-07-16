Мужчина пырнул гостя ножом из-за куска курицы на свадебной вечеринке в Индии
Мужчина, который разносил еду на свадебной вечеринке в Индии, пырнул гостя ножом из-за куска курицы. Как сообщает портал News9Live, трагедия произошла в штате Карнатака, 13 июля, в районе Белгаум через несколько дней после основного торжества.
Абхишек Коппад пригласил друзей на выходных, чтобы отметить радостное событие. Еду присутствующим носил Виттал Харугопп. Когда он поднес куриное блюдо 30-летнему Виноду Малашетти, тому показалось, что ему дали слишком маленький кусок и попросил добавки. Мужчины поругались, и Харугопп ударил оппонента ножом. Удар стал причиной обильной кровопотери. Гостя не спасли, а Харугопп теперь обвиняется в покушении.
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