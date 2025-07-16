Мужчина пырнул гостя ножом из-за куска курицы на свадебной вечеринке в Индии

16 июля 2025, 15:13

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

Мужчина, который разносил еду на свадебной вечеринке в Индии, пырнул гостя ножом из-за куска курицы. Как сообщает портал News9Live, трагедия произошла в штате Карнатака, 13 июля, в районе Белгаум через несколько дней после основного торжества.