Откровенный купальник спровоцировал массовую кровавую драку в Белгороде
В Белгороде две компании устроили драку из-за откровенного бикини. Об этом пишет местное издание «Открытый Белгород».
Конфликт вспыхнул после того, как 36-летняя женщина сделала замечание 30-летней девушке из-за чересчур открытого бикини. Началась словесная перепалка, в которую вмешались их мужья. Мужчины разговаривать не стали и принялись решать проблему кулаками. Разнимать их прибежали ещё несколько очевидцев, в результате чего произошла массовая драка.
На опубликованных в местных Telegram-каналах кадрах видно, как у женщины, сделавшей замечание девушке, разбито лицо. Неизвестно, кто именно ударил её в висок. Остальные участники драки также обратились за медицинской помощью. Они получили различные травмы, включая ушибы и повреждения мягких тканей.
Известно, что обе пары находились в состоянии алкогольного опьянения.
На место драки оперативно прибыли полицейские. Женщины отказались писать друг на друга заявления, а вот мужчин могут привлечь к административной ответственности.
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